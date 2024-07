Regularização e aprimoramento de agroindústrias familiares são discutidos no Norte Pioneiro

A regularização e o aprimoramento das agroindústrias estiveram entre os principais temas discutidos na Fescafé, feira técnica e de shows aberta nesta quinta-feira (04) em Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro do Estado. Durante o evento foi formalizada a entrega do certificado Susaf para o município, que poderá conceder o selo a boas agroindústrias, que poderão vender os produtos de origem animal fora do município.

"Uma boa agroindústria, regularizada e com o selo Susaf, que possibilita vender para todo o Estado, viabiliza e valoriza a agricultura familiar, é um instrumento importante de agregação e melhoria da renda dos agricultores do Paraná", disse o secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), Natalino Avance de Souza, durante a abertura do evento no Centro de Exposições Barão Victor Von Rainer Harbach. A Fescafé se estende até domingo (07).

O secretário salientou que tem viajado bastante pelo Estado e, nas paradas, observa que muitos alimentos industrializados vendidos nos comércios às margens das rodovias são de fora do Paraná. "Isso incomoda muito, pois é um vazamento de economia, tira-se um dinheiro bom dos agricultores do Paraná e enriquece outros estados", lamentou. "Por isso a gente acredita neste instrumento do Susaf como mais uma estratégia de melhoria dos produtos e da renda local".

Para que o município seja certificado a conceder o selo do Susaf às boas agroindústrias de seu território, ele precisa ter um Serviço de Inspeção Municipal exemplar e que o Estado, por meio da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), reconheça que é equivalente àquele estadual.

O presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), Richard Golba, destacou a importância da integração dos serviços públicos para garantir o sucesso. "Aprendi que quem marca o gol é o município, nós, do Estado, estamos no esforço de preparar a jogada, de armar e deixar para os municípios marcarem o gol", afirmou. "O Susaf dá o impulso, é um selo, mas quem realiza na prática são os municípios, são vocês".

QUEIJARIA -Uma das primeiras que devem ganhar a possibilidade de vender fora de Ribeirão Claro é a Queijaria Bella Vista. O proprietário Luiz Henrique Pedrozo concretizou o empreendimento em 2020 em uma propriedade de 3,5 alqueires que, coincidentemente, havia comprado em 04 de julho de 2014, durante a Fescafé daquele ano. Era uma alternativa de vida para o dentista, que possui consultório em Ourinhos (SP) e pensava em reduzir o tempo de atendimento dentário.

"Foi uma decisão acertada", disse Pedrozo. Ele produzia 400 litros de leite de altíssima qualidade e precisava de alternativa mais lucrativa que a simples venda do produto. Foi aí que aprendeu técnicas na Internet e foi aconselhado por um amigo a produzir queijo maturado. Começou a fazer na casa e a expor em feira em Ourinhos.

A boa receptividade levou à montagem da queijaria. Hoje produz 600 quilos por mês de quatro tipos de queijo - com 21 dias de maturação, 60 dias, quatro meses e o mais cristalizado, que fica oito meses ou mais maturando. Prêmios tornaram-se comuns - o último na semana passada na Expoqueijo, em Araxá, em Minas Gerais - e a queijaria é parada certa na Rota do Queijo e nas excursões turísticas pelas paisagens e serras de Ribeirão Claro.

SUSAF -Criado por lei em 2013 e regulamentado em 2020, o Susaf/PR é destinado especialmente à agroindústria familiar e de pequeno porte. O certificado acaba com entraves burocráticos que impossibilitam que produtos alimentícios e derivados, reconhecidamente bons do ponto de vista higiênico-sanitário, sejam vendidos além dos limites locais. Com a adesão ao sistema, os municípios podem indicar as pequenas agroindústrias locais que cumprem com as normas sanitárias e que poderão ampliar as vendas para todo o território estadual.

A meta do Governo do Estado é certificar 200 municípios até o final deste ano. Até o momento 147 já aderiram. O objetivo é garantir maior valor agregado aos produtos da agroindústria familiar, para que ganhem mercado e garantam renda aos produtores

PRESENÇAS - Também estiveram no evento o chefe do Núcleo Regional da Seab em Jacarezinho, Fernando Emmanuel; o chefe do Núcleo Regional de Cornélio Procópio, Fernando Itimura; o gerente regional do IDR-Paraná, Maurício Castro Alves; o gerente regional da Adapar, Mário Ferri; a coordenadora estadual de Agroindústria, Karolline Silva; o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli; autoridades municipais, produtores e servidores do Sistema Estadual da Agricultura.