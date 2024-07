Governo do Estado entrega equipamentos agrícolas para região de Chapecó

Foto: André dos Santos/SAR

Sete municípios da região de Chapecó contarão com reforço de equipamentos agrícolas. Nessa segunda-feira, 1º, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR), entregou 14 equipamentos agrícolas, em um investimento de R$ 278,6 mil.

A entrega foi feita na Gerência Regional da Epagri de Chapecó, com a presença do secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto. Os equipamentos correspondem ao convênio federal (Mapa / emenda parlamentar) com contrapartida do Governo do Estado, por meio da SAR. São sete grades aradoras e sete subsoladores.

Os municípios contemplados são Bom Jesus, Frei Rogério, Ipuaçú, Itá, Ponte Serrada, São Domingos e Vargeão.

“Essa foi a segunda entrega do ano, são equipamentos destinados aos municípios para auxiliar o trabalho dos produtores, para que tenham maiores condições de investir nas propriedades e gerar renda”, destaca o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto.