Governo do Tocantins encerra “Rota da Pecuária” com apresentação do Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono

Rota da Pecuária encerra atividades nesta sexta-feira, 28, na Fazenda Boa Esperança, em Paraíso do Tocantins - Foto: Guilherme Alves/Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro) e parceiros, encerrou na manhã desta sexta-feira, 28, a 3ª edição daRota da Pecuáriaapresentando oPlano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (ABC)por meio do sistema de produção aplicado na Fazenda Boa Esperança, no município de Paraíso do Tocantins, região central do Estado.

ARota da Pecuária tem comoobjetivos integrar pecuaristas e técnicos, baseado na troca de informações e conhecimento de manejos; identificar tanto os pontos positivos quanto os gargalos de cada projeto e as tomadas de decisões implementadas nos processos produtivos.

A Expedição iniciou na última segunda-feira, 24, durante os cinco dias de visitações, cerca de mil pessoas, entre pecuaristas, produtores e técnicos, estiveram nas propriedades rurais. ARota da Pecuáriapercorreu aproximadamente 1.200 km, abrangendo os municípios de Dois Irmãos, Brejinho de Nazaré, Marianópolis e Paraíso do Tocantins, onde visitou quatro propriedades e um frigorífico previamente selecionados pela Seagro, que se destacam em manejo produtivo e gestão.

Encerrando o evento, a secretária-executiva da Seagro, Lilian Martins, fez uma avaliação positiva da experiência. “É muito gratificante encerrar essa expedição com otimismo. Durante esses dias, pudemos notar o quanto os produtores se interessam e, ao mesmo tempo, repassam conhecimento sobre as tecnologias utilizadas no segmento agropecuário, que é o carro-chefe do agro tocantinense. Foi maravilhoso participar dessa troca de experiências e ver de perto as tecnologias utilizadas nas propriedades”, ressaltou a secretária-executiva.

O pecuarista Douglas Almeida Lima, que participou das outras edições e também nestes cinco dias percorrendo as propriedades, destacou a importância das experiências vividas com os produtores por onde a caravana passou. “É uma iniciativa louvável do governo realizar essas visitas em que pudemos ter contato com ideias novas, inovações tecnológicas sobre a pecuária e, com isso, levar para aplicar em nossas propriedades, e consequentemente alcançar a produtividade e rentabilidade na produção”, explicou.

Fazenda visitada

A Fazenda Boa Esperança, com uma área total de 1.200 hectares, utiliza o sistema de produção ciclo completo, dentro do Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (ABC), abrangendo a intensificação de pastagem, Integração Lavoura-Pecuária (ILP) e confinamento de bovinos de recria. Os animais ficam em confinamento por um período entre 90 e 120 dias, no período seco e início da estação chuvosa. A propriedade trabalha também com a cultura do milho e soja e produção de fenos para comercialização e ração animal.

O proprietário da Fazenda Boa Esperança, Carlos Pinto Milhomem, afirmou estar satisfeito pela visita da expedição à sua propriedade. “É uma honra muito grande receber essa caravana na minha fazenda. Com isso, fazemos a troca de experiências. Esse é um projeto do Governo do Estado que tem muito a contribuir para a pecuária do nosso Estado”, explicou.

A secretária-executiva da Seagro, Lilian Martins, disse que a Expedição teve resultado positivo por conquistar a integração entre o Governo do Estado e produtores - Guilherme Alves/Governo do Tocantins

Pecuarista participante da Expedição destacou a importância das experiências vividas com os produtores por onde a caravana passou - Guilherme Alves/Governo do Tocantins