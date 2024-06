Governo prorroga prazo de validade de concurso público para Aluno-Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros

Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 28, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC), anunciou a prorrogação do prazo de validade do concurso público para matrícula no curso de formação de Aluno-Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar.

O concurso, homologado pelo Edital n.º 025 Seplag/CBMAC, de 29 de junho de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado n.º 13.316, de 30 de junho de 2022, terá seu prazo de validade estendido por mais dois anos, a contar de 30 de junho de 2024. Confira o edital completo .

Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h30, ou pelo site oficial do IBFC .