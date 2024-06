Seminário reforça importância da implantação de sistema de irrigação para melhor produtividade

A irrigação e a reservação de água, com consequente aumento da produtividade, são os temas principais apresentados aos cerca de 250 produtores rurais durante o 1° Seminário de Irrigação, em Marcelino Ramos, na região do Alto Uruguai. O evento é realizado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural e Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural (Emater-RS/Ascar). O objetivo da iniciativa é divulgar o Programa de Irrigação do Estado, que prevê benefício de 20% do valor do projeto, até o teto de R$ 100 mil por produtor para a implantação de sistema de irrigação.

O programa é destinado a todos os produtores rurais (pessoas físicas), de qualquer região do Estado, que podem encaminhar projetos para a implantação ou ampliação de sistemas de irrigação (por aspersão, localizada ou por sulcos); e construção, adequação ou ampliação de reservatórios de água para fins de irrigação. Essa é mais uma ação inserida no Supera Estiagem que busca mitigar os efeitos da estiagem no Rio Grande do Sul e, consequentemente, elevar a produtividade das culturas. Novas edições do seminário devem acontecer no Estado ao longo dos próximos meses.

O titular da Seapi, Clair Kuhn, participou do evento e destacou a importância de falar de irrigação mesmo em períodos de chuva, já que a implantação de sistemas requer planejamento e investimento. “Esse é um programa do Estado direto ao produtor rural. Para termos sucesso e aumentar a área irrigada em até 100 mil hectares em quatro anos, precisamos da assistência técnica mostrando aos produtores a importância da irrigação e da reservação de água. Esse assunto deve ser permanente, porque irrigação é sinônimo de renda, qualidade de vida e segurança alimentar”, destacou.

Kuhn afirmou que o governo pretende investir mais de R$ 200 milhões em quatro anos e que, para 2024, ano de alavancagem do programa, já estão assegurados R$ 20 milhões. “Ao contrário de outros programas já lançados, esse não está atrelado a nenhum banco. O produtor rural pode buscar financiamento em qualquer rede bancária ou instituição de crédito ou até mesmo fazer o investimento de irrigação com recursos próprios”, explicou o secretário.

O alerta climático

O coordenador do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro), meteorologista Flávio Varone, destacou a importância do programa oferecido pela pasta como um mecanismo de suporte. "O produtor pode ter acesso a todas as previsões meteorológicas de forma gratuita a partir deste sistema. Agora, por exemplo, teremos uma redução gradual das chuvas, com os meses de julho e agosto registrando um inverno bem típico. E com temperaturas mais baixas até boa parte da primavera", disse o meteorologista. Ele salientou que o sistema mostra também a chegada do La Niña a partir de agosto/setembro, o que vai ocasionar uma primavera menos chuvosa em função deste fenômeno.

Cases de sucesso

Os produtores Eder Cristian Ceron, de Marcelino Ramos, e Alvaro Parmeggiani, de Campinas do Sul, relataram suas experiências com os sistemas de irrigação por aspersão e de pivô. A família Ceron tem suas atividades voltadas para a criação de suínos e gado de leite. Do total da propriedade de 12,5 hectares, sete hectares são com área irrigada. O sistema foi financiado pela primeira fase do programa de irrigação.

A ideia, segundo o produtor, é aumentar a área irrigada, passando para um total de oito hectares. “Com o sistema de irrigação, conseguimos aumentar a produção de alimentos sem aumentar a área”, contou.

O diretor técnico da Emater, Claudinei Baldissera, parabenizou os agricultores pelos relatos. "É muito importante o produtor falando para o produtor". Ele também ressaltou os benefícios do projeto e reforçou que as famílias podem contar com a Emater e com a Seapi nesse processo.