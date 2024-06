Governo do Estado entrega mais 28 equipamentos agrícolas para a região Serrana

Fotos: Leo Munhoz/Secom

Reforço para a agricultura da Serra Catarinense. Na manhã deste sábado, 22, o governador Jorginho Mello junto com o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto, realizou a entrega de 28 equipamentos agrícolas em São Joaquim, na Gerência Regional da Epagri. O investimento é de aproximadamente R$ 550 mil e o maquinário vai atender 14 municípios da região serrana.

Os equipamentos correspondem ao convênio federal 938333/2022/MAPA – com Emenda da deputada Federal Carmen Zanotto e com contrapartida do Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR). Estão incluídos grade aradora e subsolador.

Os municípios contemplados são: Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Braço do Norte, Capão Alto, Correia Pinto, Lages, Morro da Fumaça, Otacílio Costa, Painel, Palmeira, Rio Rufino, São Joaquim, Urubici, Urupema.

“Estamos aqui na serra fazendo anúncios importantes e entregas em diferentes áreas. Esses maquinários estamos entregando para auxiliar na produção agrícola dos nossos municípios. Eles são fundamentais para garantir a manutenção das atividades e fortalecer o trabalho das famílias do campo”, destacou o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC

Essa é a segunda entrega de equipamentos do ano por meio de emendas parlamentares. A primeira foi realizada em março. O secretário Valdir Colatto destaca que esses equipamentos fazem a diferença nas comunidades. “Essa parceria está dando certo. Os parlamentares estão atentos a essa necessidade de reforçar os equipamentos agrícolas nos nossos municípios. É mais um estímulo e apoio ao pequeno produtor valorizando o modelo da agricultura familiar e a sucessão nas propriedades rurais”, afirma Colatto.