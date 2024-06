Cascavel inaugura terceiro restaurante popular construído com apoio do Estado

O município de Cascavel recebeu nesta quinta-feira (20) o terceiro restaurante popular, construído e equipado com o auxílio do Governo do Estado, a partir de recursos remanescentes dos dois primeiros. Com isso está sendo possível fornecer cerca de 900 refeições diárias a preços mais acessíveis, prioritariamente à população em situação de insegurança alimentar e nutricional.

Inicialmente a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab) havia assinado convênio para a construção de dois restaurantes, nos bairros Cascavel Velho, inaugurado em 2020, e Santa Cruz, aberto em 2021. No total foram repassados pelo Governo pouco mais de R$ 4,3 milhões e utilizados aproximadamente R$ 3,1 milhões.

Em razão desta margem de recursos, o município decidiu apresentar novo projeto para construir e equipar um restaurante no bairro Floresta, que ocupa quase 540 m² de área construída. Para isso, o Estado aportou os R$ 1,2 milhão restantes, enquanto o município acresceu R$ 256,3 mil ao valor original da contrapartida de R$ 592,8 mil.

“O objetivo do Estado é atender de forma prioritária quem mais precisa de sua ajuda, e a alimentação saudável é a necessidade básica de qualquer cidadão. Por isso entendemos e estimulamos para que todo recurso disponível ao município fosse aplicado no fornecimento de alimento”, disse a chefe do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional, Márcia Stolarski.

As famílias classificadas no Cadastro Único como em situação de pobreza têm o direito de pagar somente R$ 1. A refeição terá o valor de R$ 3 para famílias de baixa renda, idosos acima de 60 anos, estudantes de ensinos fundamental e médio, pessoas com deficiência e crianças de 6 a 10 anos de idade. Já os com renda acima de meio salário mínimo ou não residentes de Cascavel pagam R$ 7.