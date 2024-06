ExpoSuper 2024 coloca em evidência a agricultura familiar de Santa Catarina

A 35ª edição ExpoSuper, realizada de 18 a 20 de junho no Expocentro, em Balneário Camboriú, colocou em destaque produtos e empreendimentos da agricultura familiar, nesta que é considera uma das maiores feiras de varejo do estado. O evento reuniu mais de 280 estandes, destes 40 empreendimentos da agricultura familiar com o objetivo de fortalecer o setor agrícola e mostrar a força da economia catarinense.

A Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR), Epagri, Cidasc e Ceasa-SC integraram o grupo de apoiadores. A feira apresentou a inovação do setor varejista e produtos da agricultura, da pecuária e hortifrutigranjeiros que são produzidos e comercializados em propriedades familiares em todo estado catarinense. A ExpoSuper oportunizou a visibilidade de pequenos e médios empreendedores junto ao setor supermercadista catarinense, proporcionando a expansão de negócios das pequenas propriedades. O governador Jorginho Mello e a vice-governadora Marilisa Boehm prestigiaram a feira.

Foto: Reprodução/Secom SC

Para o secretário de estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto, o evento contribui para o fortalecimento das pequenas propriedades. “O Estado está presente para fortalecer os nossos agricultores e, por isso, a SAR colocou sua estrutura, seus técnicos e profissionais à frente deste mega evento. É uma oportunidade para gerar renda e conectar o campo aos negócios”, destaca. O secretário também ressalta que “a presença de produtos artesanais da agricultura familiar é uma grande oportunidade de levar ao conhecimento do público e empresários a qualidade, o potencial e a diversidade dos alimentos produzidos em Santa Catarina”.

O produtor de defumados, linguiças e derivados, Leonardo Machado, de Presidente Castelo Branco, ressaltou que a feira conecta o empreendimento com novos clientes e novos empórios. “Para nós foi uma experiência única e indescritível, nós só temos a agradecer a Secretaria da Agricultura e Pecuária, Epagri, Cidasc e Ceasa pela chance de mostrar nossos produtos e serviços do meio oeste para todo o estado”, destaca.

Durante a ExpoSuper, a Cidasc realizou a cerimônia de adesão de empresas catarinenses ao Selo de Conformidade Cidasc (SCC), e o lançamento de produto lácteo (queijo), cárneos, temperos e azeite de oliva, que ostentam a bandeira do Estado de Santa Catarina em seus rótulos.

Foto: Reprodução/Secom SC

Sobre a ExpoSuper

A ExpoSuper é considerada o maior evento de geração de negócio de varejo de SC, promovido pela Associação Catarinense de Supermercados (Acats) para estimular a geração de negócios entre supermercados e fornecedores. A feira é direcionada para proprietários de empresas, diretores, executivos comerciais, compradores e demais profissionais das redes supermercadistas catarinenses. A programação também contou com palestras e painéis sobre tendências, estratégias, soluções, novas tecnologias e cultura da inovação.