Estado inaugura pavimentação de duas estradas rurais em Mariópolis

O Governo do Paraná entregou nesta quinta-feira (20) as pavimentações com pedras irregulares das estradas rurais da Comunidade Nossa Senhora do Carmo e da Comunidade São Pedro, em Mariópolis, no Sudoeste do Paraná. Essas pavimentações vão melhorar o tráfego em uma das áreas de maior produção agropecuária do município, além de bastante frequentada por turistas em razão da produção de uvas.

O investimento estadual foi de cerca de R$ 2 milhões. O município investiu R$ 142,4 mil como contrapartida. As duas estradas foram beneficiadas pelo Programa Estradas Rurais Integradas aos Princípios e Sistemas Conservacionistas – Estrada da Integração, gerenciado pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab).

O trecho da Comunidade São Pedro tem 5,4 quilômetros de extensão, enquanto o de Nossa Senhora do Carmo, também conhecido como Caminho da Uva, estende-se por 2,5 quilômetros. Serão beneficiadas diretamente 50 famílias de produtores rurais que têm as propriedades às margens da estrada.

“Essa é uma ação que visa solucionar problemas de escorrimento de água, garantindo maior fertilidade para o solo, além de oferecer boas condições para os produtores receberem insumos e retirar sua produção”, disse o secretário da Agricultura e do Abastecimento, Natalino Avance de Souza. "Estrada é qualidade de vida, respeito e cidadania, pois também ajuda no deslocamento de estudantes, doentes e de toda a comunidade".

Também presente ao evento, o secretário de Estado da Fazenda, Norberto Ortigara, acentuou que a visão sobre uma estrada precisa ser bem mais ampla que apenas uma via de transporte. "Ela precisa beneficiar quem produz, quem sustenta o município, o Estado e o Brasil", destacou.

"Quando há trabalho unido no Sistema Estadual de Agricultura as coisas acontecem, e de forma satisfatória", comemorou a chefe do Núcleo da Seab em Pato Branco, Leunira Viganó Tesser.

O prefeito Mário Paulek manifestou a alegria da população. “Estamos inaugurando um sonho”, disse. Sonho compartilhado por Analice Câmpara, funcionária do Colégio Estadual Presidente Arthur da Costa e Silva e produtora de uvas e derivados na região. "Na época de uvas recebemos muitos turistas tanto daqui como de outros estados, e a estrada boa é importante".

Segundo ela, as crianças também enfrentavam muito barro para ir à escola, e ela própria sentia essa dificuldade. "Nosso sonho está realizado", afirmou. "E não é só para nós, mas para todos que nos visitam".

Desde 2019 o Estado assinou aproximadamente 350 convênios com municípios para pavimentação de 1.234 quilômetros de estradas dentro do Programa Estradas da Integração. Isso beneficiou 960 comunidades e cerca de 83,4 mil famílias. Foram investidos R$ 412 milhões pelo Estado.

COZINHA – O secretário da Agricultura e do Abastecimento também formalizou a assinatura de dois convênios no valor total de R$ 467.564,50 para a instalação de uma cozinha-escola e uma central de distribuição de produtos da agricultura família. Desse valor, R$ 417.252,18 virão do Tesouro estadual, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, e o restante é investido pelo município.

A cozinha-escola será utilizada para cursos de profissionalização, com o objetivo de estimular boas práticas de produção e fabricação, aprimorar habilidades e gerar renda. Fazem parte da cozinha fogões industriais, elétricos e a gás, pias de assepsia, micro-ondas, mesas de inox, assadeiras, geladeira e freezers, cilindros e demais utensílios para preparação de alimentos.

A central de distribuição de produtos da agricultura familiar deve melhorar o atendimento aos agricultores familiares, facilitando a captação de produtos e a distribuição para as entidades beneficiárias. Fazem parte da central câmeras frias de congelamento e refrigeração, veículo furgão, balanças eletrônicas, paletes, computador e estante de aço.

COOPERTRADIÇÃO– A comitiva também visitou a Cooperativa Agropecuária Tradição (Coopertradição) para conhecer o projeto do Complexo Agroindustrial, que deve ter a primeira fase entregue até outubro de 2025. A segunda fase se encerra em abril de 2026. A cooperativa está investindo R$ 700 milhões para a unidade que ocupa 61 hectares.

Atualmente a Coopertradição tem três unidades isoladas em diferentes municípios, que se concentrarão nessa única. A capacidade será de recebimento diário de 3 mil toneladas de soja, possibilitando armazenar 203 mil toneladas de soja e 60 mil de farelo.

O complexo possibilita esmagamento de um milhão de toneladas, o que corresponde a 40% de toda a soja produzida no Sudoeste. Com faturamento anual previsto de R$ 2,5 bilhões, o complexo vai gerar 400 empregos diretos e indiretos.

PRESENÇAS – Participaram dos eventos o presidente da Centrais de Abastecimento do Paraná (Ceasa), Éder Bublitz; a chefe do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal e Vegetal (DPAV), da Adapar, Mariza Koloda Henning; o gerente regional da Adapar em Pato Branco, Pedro Tondo; a gerente do IDR-Paraná, Rosane Dalpiva Bragatto, além de servidores do Sistema Estadual da Agricultura.