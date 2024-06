Governo do Tocantins é parceiro no VII Encontro de Apicultores e Meliponicultores da região Tocantina

Evento ocorre nos dias 21 a 23 de junho, no município de Pau D`arco - Foto: Madson Maranhão/Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro), é parceiro no VII Encontro de Apicultores e meliponicultores da região Tocantina. O encontro ocorre nos dias 21 a 23 de junho, no Projeto de Assentamento Sudam, no município de Pau D`arco. Durante o evento ocorre também a IX Feira Regional do Mel e Derivados.

Na programação constam palestras voltadas para a produção de mel, como obter lucro na atividade, preservando a natureza de pé e confecção de iscas para Jataí; produção de própolis e pólen; manejo para a produção de própolis no apiário, entre outras.

Segundo a médica veterinária da Seagro, Érika Jardim, esse evento é uma iniciativa dos produtores e suas organizações, englobando três estados, Tocantins, Maranhão e Pará, onde as instituições têm apoiado com divulgação, mobilização, estrutura e palestras. “A Seagro, atendendo uma demanda da Federação Tocantinense de Apicultura (FetoapIi) apoia com palestras, além de ajudar na organização do evento por meio de seu corpo técnico. A Secretaria sempre apoiou as organizações representativas dos setores agropecuários por entender que demandas como essas são qualificadas e que as iniciativas dos próprios produtores devem ser apoiadas e incentivadas”, esclarecee a médica veterinária.

“A Seagro está trazendo Generosa Sousa, atualmente uma das maiores especialistas em meliponicultura no país, que engrandecerá o evento. Aproveitando a oportunidade ela irá realizar o lançamento do terceiro livro de sua coleção com o título Meliprodutores”, acrescenta Érika Jardim.

Parceiros

São parceiros no evento: a Seagro, Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), Codevasf, Produtos da Terra, Tocantins e prefeitura Municipal de Pau D`arco.