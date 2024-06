IDR-Paraná prestará assistência técnica a agricultores afiliados à Fetaep

O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater ( IDR-Paraná ) e a Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares (Fetaep) assinaram nesta quarta-feira (19), em Curitiba, a renovação de um Termo de Cooperação Técnica pelo qual o órgão estadual cede a mão de obra de cinco extensionistas rurais para assessorar as regionais sindicais da federação.

O objetivo é promover maior inclusão social produtiva, estimular a sucessão rural e ampliar a participação de jovens e mulheres nas atividades sindicais, além de fortalecer as organizações rurais dos agricultores familiares. “O Paraná tem um histórico importante de parceria entre os setores público e privado, e precisamos preservar sempre esse espírito de cooperação porque é benéfico ao produtor rural”, afirmou o secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Natalino Avance de Souza.

Segundo ele, o Governo do Estado é um apoiador de todas as iniciativas que visam à cooperação entre os produtores. “A secretaria tem todo interesse em apoiar projetos que tratam de desenvolvimento rural, de redução de desigualdades, e este convênio é um esforço de provocar desenvolvimento e prestar assessoria gerencial”.

Pelo convênio, o IDR-Paraná cede à Fetaep a mão de obra para assessorar as regionais sindicais da Federação. O convênio terá validade de 48 meses.

“O Instituto está comprometido com o desenvolvimento integral do Estado e entende sua importância para a formação técnica dos agricultores e o crescimento mútuo tanto de nossos técnicos quanto dos dirigentes e técnicos da Fetaep”, disse o presidente IDR-Paraná, Richard Golba. "Nós, da extensão rural, podemos e estamos contribuindo há mais de 20 anos com este termo de cooperação, e sempre com bom êxito”, acrescentou.

Segundo o presidente da Fetaep, Alexandre Leal dos Santos, o convênio aproxima as entidades e reconhece a importância do trabalho prestado nas bases sindicais da Federação, no interior do Estado. “Ao assessorar os sindicatos na divulgação das políticas públicas do governo estadual e federal, os técnicos contribuem com a ação sindical, assim como para o desenvolvimento rural paranaense de forma sustentável”, disse.