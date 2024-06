Resultado final das inscrições deferidas para concurso do Detran é publicado

Já está publicado oficialmente o resultado final das inscrições deferidas no concurso público do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), conforme o Edital de Abertura 001/2024 – Sead/Detran, publicado em 8 de abril de 2024. A lista completa das inscrições aprovadas após a análise de recursos está disponível no site do Instituto AOCP, na seção Publicações .

Os candidatos que apresentaram recursos contra o indeferimento de suas solicitações de isenção da taxa de inscrição podem consultar as respostas por meio de um link específico na página do Instituto AOCP, na seção Links . As respostas estarão acessíveis por um período de 10 dias.

Para mais informações ou em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com o Instituto AOCP pelo telefone (44) 3013-4900, na Central de Relacionamento com o Candidato. O atendimento telefônico funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no horário de Brasília. Também é possível obter informações adicionais pelo endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.

Os candidatos devem ficar atentos aos próximos comunicados e às etapas subsequentes do concurso. Confira o edital completo publicado no Diário Oficial .