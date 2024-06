Expotécnica de Sabáudia oferece oportunidades para agricultura familiar

Promovida pelo Governo do Estado, por meio do IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater), a 29º edição da Expotécnica ocorrerá nos dias 10, 11 e 12 de julho, em Sabáudia, no Norte. A expectativa da organização é que durante os três dias circulem 4 mil participantes, sendo 3,5 mil somente de produtores e organizações rurais, além de autoridades, lideranças, expositores, imprensa e demais visitantes. Assim como na edição anterior, o encontro será no Sítio São José, de propriedade de Cláudio Vicente D’Agostini.

O evento já faz parte do calendário do agro no estado e abrange 100 municípios das regiões Norte e Noroeste do Paraná. A proposta da Expotécnica é promover oportunidades de baixo impacto ambiental para a agricultura familiar. A ocasião é também uma grande oportunidade de networking e conexões com o intuito de estimular negócios e parcerias que fomentem a economia do setor.

“A 29° Expoténica é o maior dia de campo realizado em uma propriedade rural e congrega os esforços da pesquisa e da extensão para levar conteúdo técnico e prático para os agricultores paranaenses“, explica Paulo Eduardo Sipoli Pereira, gerente regional do IDR-Paraná.

PROGRAMAÇÃO– A programação da edição 2024 será diversificada e trará um leque de opções aos participantes como, por exemplo, o Circuito Técnico de Bioinsumos que abordará, entre outros temas, o manejo biológico de nematoides e a soja de baixo carbono. A vitrine de cultivares de cereais de inverno, a feira da agroindústria familiar, os eventos técnicos e a dinâmica de máquinas, equipamentos agrícolas, drones e robôs completam a agenda do evento.

Algumas das culturas que receberão destaque na ocasião são a soja, o trigo, o café e as hortaliças. Na parte animal, as oportunidades e tendências da piscicultura também estarão em evidência. Inovação será a palavra de ordem do evento que trará luz para temas como bioinsumos e a tecnologia que engloba drones e robôs agrícolas.

“Chegamos à 29° edição da Expotécnica, que é um evento tradicional que o público conhece e gosta de participar, e a nossa expectativa é ampliar a participação considerando os temas inovadores e o retorno do circuito de horticultura. O evento está imperdível e melhor a cada ano”, afirma Luiz Marcelo Franzin, coordenador da feira.

Excursões, eventos técnicos, circuitos, vitrines dinâmicas de máquinas e equipamentos, demonstração de produtos e feiras irão se intercalar no decorrer da programação do evento.