Agricultura de Santa Catarina leva 40 empreendimentos rurais para a ExpoSuper 2024

Com o tema Do campo, ao seu negócio, a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR) e as empresas vinculadas: Centrais de Abastecimento de Santa Catarina (Ceasa-SC), Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) e a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) estarão presentes na ExpoSuper 2024, com 40 empreendimentos rurais. A feira de negócios será realizada de 18 a 20 de junho, no Expocentro Balneário Camboriú, irá contar com mais de 280 expositores, que irão apresentar os últimos lançamentos em produtos, serviços e tecnologias para o setor supermercadista.

A agricultura de Santa Catarina irá demonstrar na ExpoSuper o compromisso com a qualidade e expansão dos negócios rurais, ao incentivar a participação de quem produz produtos ligados ao campo. Segundo o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto, a ExpoSuper é uma vitrine para o pequeno produtor rural. “No espaço pensado para agricultura familiar teremos uma mostra da diversificação da nossa produção rural. Essa é mais uma maneira de incentivarmos o modelo da pequena propriedade rural e de conectarmos quem produz com quem comercializa os produtos do campo”, afirma o secretário Colatto.

A Ceasa-SC apoia a participação de empresas de produtos de hortifrutigranjeiros e produtores familiares a nível de atacado. Neste sentido, a ExpoSuper irá proporcionar um local de comercialização e abastecimento de produtos agrícolas, promovendo a conexão entre produtores, permissionários, distribuidores e varejistas.

Também atua como um importante parceiro em eventos deste setor, pois fornece produtos que vão à mesa e que passam na comercialização dos supermercados. Além disso, é responsável por fornecer infraestrutura e logística para que os produtos cheguem ao mercado de forma eficiente. Inúmeras empresas participam deste evento, incluindo produtores agrícolas, distribuidores, indústrias de alimentos, fabricantes de embalagens, fornecedores de equipamentos e tecnologia, entre outros.

A Cidasc apresentará números sobre a produção agropecuária de Santa Catarina na ExpoSuper 2024. Atualmente, o Estado conta com 473 estabelecimentos ativos no Serviço de Inspeção Estadual (SIE), que possibilita a comercialização de produtos por todo o território catarinense. Destes, 129 estabelecimentos aderiram ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi), o que permite comercializar com todo o Brasil. A Cidasc também concedeu, até o momento, 166 Selos ARTE a produtos artesanais catarinenses, evidenciando a qualidade e a autenticidade dos produtos do estado. Estes também podem ser vendidos em todo o país. Os números da inspeção do estado de SC e o intenso crescimento deles foi objeto de reconhecimento na última Conferência Nacional de Defesa Sanitária, em junho de 2024, por representar um diferenciado desenvolvimento econômico de alto impacto rural e urbano.

“A ExpoSuper 2024 garante ser uma vitrine excepcional para os produtos catarinenses, impulsionando a economia local e demonstrando o compromisso do Governo do Estado com a qualidade, segurança dos alimentos e sustentabilidade. Esse evento remete às mais importantes redes mercadistas do estado e que se expandem além do território catarinense, abrindo frentes de comercialização e empoderamento aos produtores”, destaca a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos.

A Epagri estimulou a participação de empresas de diferentes regiões de SC que irão mostrar o potencial da área rural na produção de alimentos de qualidade. São queijos artesanais, geleias, sucos, embutidos e defumados, hortaliças, cogumelos, alimentos orgânicos, temperos à base alho, artesanato com vime, produtos à base de banana, filés de truta congelados, ovos de galinha criadas livres, plantas bioativas, mel, açúcar mascavo e melado batido.

“A participação desses empreendimentos rurais e pesqueiros na feira é o resultado do trabalho contínuo de nossa Empresa para que os produtores consigam agregar valor aos produtos, legalizar e profissionalizar os negócios. Ao expor seus produtos na ExpoSuper, os agricultores se aproximam do setor supermercadista e abrem mercados para sua produção, levando cada vez mais o sabor do campo para o meio urbano”, ressalta a coordenadora estadual do programa Gestão de Negócios e Mercados da Epagri, Telma Tatiana Köene.

Sobre a ExpoSuper

A ExpoSuper é considerada o maior evento de geração de negócio de varejo de SC, promovido pela Associação Catarinense de Supermercados (Acats) para estimular a geração de negócios entre supermercados e fornecedores. A feira é direcionada para proprietários de empresas, diretores, executivos comerciais, compradores e demais profissionais das redes supermercadistas catarinenses. A programação também conta com palestras e painéis sobre tendências, estratégias, soluções, novas tecnologias e cultura da inovação.