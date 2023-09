Agências bancárias fecham nesta quinta e voltam a funcionar na sexta

As agências bancárias ficarão fechadas para atendimento presencial ao público nesteferiado de 7 de Setembro, Dia da Independência. Nesta quarta-feira (6) e na sexta(8) as agências funcionam normalmente.

De acordo com, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), no sábado (9) e no domingo (10)as áreas de autoatendimentoestarão disponíveis aos clientes, como tambémos canais digitais e remotos -sitese aplicativos -paratransferências e pagamento de contas.

A Febrabaninformou ainda que as contas de consumo, como água, energia etelefone, além doscarnês com vencimento no dia 7, poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte ao feriado.

“Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico das instituições”, disse a Febraban.

Em relação aos boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos, eles poderão ser pagos por meio deDDA (Débito Direto Autorizado).