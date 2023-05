Na feira Rondônia Rural Show, Cameli destaca união dos estados do Norte para o desenvolvimento

O governador Gladson Cameli participou nesta quinta-feira, 25, da 10ª edição da Feira Rondônia Rural Show, em Ji-Paraná (RO).

Cameli destacou que o sucesso de Rondônia é o sucesso do Acre.

Durante a visita oficial, o governador destacou que os estados vizinhos precisam estar unidos na defesa dos interesses da Região Norte. Cameli destacou que o sucesso de Rondônia é o sucesso do Acre e vice-versa.

“Precisamos estar com o olhar atento para as nossas fragilidades e nos unir na defesa dos nossos interesses, dos nossos amazônidas. Temos problemas que são típicos da região e precisamos dar as mãos e buscar as soluções”, complementou.

Gladson Cameli aproveitou para entregar ao governador de Rondônia, Marcos Rocha, o convite para que participe da Expoacre 2023.

Na passagem pela Rondônia Rural Show, o governador destacou o diálogo com investidores e a importância da qualificação da mão de obra técnica do estado. “Tudo isso para superar o volume de negócios que foram gerados na Expoacre no ano passado. Estamos com o olhar atento para o sucesso da nossa edição da Expoacre 2023”, disse o governador.

Acompanhado de secretários de Agricultura, José Luiz Tchê; de Governo, Alysson Bestene; e de Comunicação, Nayara Lessa; do presidente da Companhia de Armazenagem, Pádua Bruzugu; do coordenador da Casa Civil, Ítalo Medeiros; e demais componentes da equipe de governo, Cameli aproveitou para conhecer as potencialidades de uma das maiores feiras agropecuárias da região, além de convidar expositores e investidores para participarem da feira agropecuária do Acre.



“Temos muito a aprender com o agro e ao mesmo tempo não podemos deixar de obedecer as leis ambientais. Só assim iremos cuidar de maneira digna do homem do campo, integrando produção com o cuidado à natureza”, enfatizou o governador.

O secretário José Luiz Tchê disse que o Acre tem aprendido muito com Rondônia. “Primeiro gostaria de parabenizar pela organização de toda a feira, com estrutura muito bem montada e dividida. Estivemos, durante esses dias, assistindo a várias palestras sobre investimentos, produtos, tecnologias e, com certeza, tudo o que estiver ao nosso alcance iremos aplicar na Expoacre 2023”, observou.

O secretário José Luiz Tchê disse que o Acre tem aprendido muito com Rondônia.

Durante a visita, o governador Gladson Cameli aproveitou para entregar ao governador de Rondônia, Marcos Rocha, o convite para que participe da Expoacre 2023.

“Vocês são sempre muito bem-vindos à nossa Feira. Agradeço muito a gentileza do governador Gladson em vir pessoalmente nos convidar para a Expoacre 2023. Estamos à disposição para aprender e dividir os nossos conhecimentos e avanços com o Acre”, completou Marcos Rocha.



Acompanharam ainda a reunião o secretário de Agricultura de Rondônia, Luiz Paulo Batista, e de Integração do Estado de Rondônia em Brasília, Augusto Marques.

