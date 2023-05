Governo do Tocantins reforça cuidados e alertas contra a gripe aviária

Estado do Tocantins tem grandes perspectivas de crescimento na criação de aves - Foto: Jerfeson Nascimento/Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro), reforça os cuidados e alertas contra a Influenza Aviária (gripe aviária). Este ano, dois estados do Brasil registraram casos de gripe aviária. O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou que dois animais foram diagnosticados: um no Espírito Santo e outro no Rio de Janeiro.

O Estado do Tocantins tem grandes perspectivas de crescimento na criação de aves, uma vez que este é um setor do agronegócio que gera empregos tanto na agricultura familiar quanto na agricultura empresarial, permitindo que o estado possa expandir seu processo de industrialização e de comércio exterior.

“Por isso, a atenção na prevenção e no controle de doenças relacionadas ao setor avícola no Estado é de fundamental importância. Hoje, existem várias doenças que podem acometer esses animais, dentre elas a principal é a Influenza Aviária [gripe aviária]”, explica o médico veterinário da Seagro, Thyago Chekerdemian S. Tulio.

De acordo com o médico veterinário “um sistema de fiscalização e de prevenção é de suma importância para que esses tipos de doenças não afetem a produção de animais, muito menos a nossa comercialização”, explica. Uma vez que casos como estes já confirmados “demonstram que mesmo o Brasil tendo uma ótima qualidade no plantel de aves e no controle de doenças, ainda está sujeito a introdução de certas doenças”, pondera Thyago Chekerdemian.

As principais formas de prevenção e controle que devem ser adotadas nas produções de aves consistem em, “não permitir a entrada de pessoas estranhas nas granjas; lavar e desinfetar veículos e equipamentos antes de entrar na propriedade; aplicar práticas de higiene; evitar contato com outras espécies de aves; não utilizar água de rios ou fontes descobertas; ficar atento aos sinais da doença”, destaca o médico veterinário da Seagro.

“Todas essas medidas se fazem necessárias para evitar embargos na produção avícola do país e para que não se enfrente barreiras sanitárias que limitem a comercialização de produtos avícolas nos mercados interno e internacional. Pois esses embargos causam inúmeros prejuízos à avicultura comercial e para o agronegócio como um todo”, ressalta Thyago Chekerdemian.

A doença

A Influenza Aviária (gripe aviária) é uma doença altamente contagiosa, que atinge tanto aves silvestres (sobretudo as aquáticas) quanto aves de criatório, causando elevado índice de mortalidade. “O vírus (influenza) é transmitido de ave para ave, pelo contato direto ou por secreções dos sistemas respiratório e digestivo. Também, é transmitido por objetos e pela água contaminada”, ressalta o médico veterinário.

Entre os sintomas estão: Depressão, falta de apetite, penas arrepiadas, inchaço facial, com crista e barbela inchadas, canelas com lesões hemorrágicas, chegando a paralisia e morte.