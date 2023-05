Aeroporto Tom Jobim funciona normalmente após falta de energia

O Aeroporto Internacional Tom Jobim-RIOgaleão está operando normalmente nesta quarta-feira (24), após registrar falta de energia na noite de ontem (23).

A concessionária RioGaleão, que administra o terminal, informou por meio de nota que a interrupção foi causada “por uma instabilidade na casa de máquinas de uma das subestações do aeroporto”.

Embora a RIOgaleão tenha informado que o problema ocasionou falta de luz por cerca de 20 minutos, nas redes sociais passageiros relataram dois apagões que duraram de 15 a 20 minutos. Algumas mensagens indicam que a falta de energia ocorreu por volta das 20h.

Ainda conforme a concessionária, não houve cancelamentos de voos e foi registrado apenas um atraso. “As causas estão sendo apuradas pela equipe da Concessionária”, concluiu na nota divulgada ontem à noite.

Leia a íntegra da nota:

“O RIOgaleão informa que a energia já foi restabelecida no terminal e o aeroporto opera normalmente. Nenhum voo foi cancelado e foi registrado apenas um atraso. A ocorrência foi provocada por uma instabilidade na casa de máquinas de uma das subestações do aeroporto que ocasionou falta de luz por cerca de 20 minutos. As causas estão sendo apuradas pela equipe da Concessionária”.