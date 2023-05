Safra 2022/2023 apresenta redução de 40,28% nas derivas de herbicidas hormonais

O número de propriedades atingidas por deriva de herbicidas hormonais reduziu em 40,28% na safra 2022/2023em comparação coma safra anterior. É o que aponta o relatório elaborado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) a partir das análises realizadas durante a safra de verão no Rio Grande do Sul.A Secretaria recebeu 55 denúnciasdederiva de agrotóxicos, que resultaram na coleta de 58 amostrasnaspropriedadesatingidas.



As amostras analisadas foram divididas em combos de princípios ativos.Em algumas denúncias, os sinaisnão indicavam ação de herbicidas hormonais,levando à investigação deoutros princípios ativos. Foram feitas análises de herbicidas hormonais em 53 amostras, incluindo o princípio ativo 2,4-D.

Dessasamostras, 45apresentaramlaudo positivo, totalizando 43 propriedades atingidas (houve duas coletas numa mesma propriedade).Aderiva de 2,4-Datingiu as seguintes culturas:uva, com 26 ocorrências; noz-pecã, oliveira e morango, com duas ocorrências; e tabaco, maçã, tomate, trigo, pêssego, milho e laranja, com uma ocorrência.