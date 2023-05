Epagri/Ciram lança portal com informações geográficas de Santa Catarina

Já está no ar o Geoportal da Epagri, plataforma de dados e informações geográficas hospedada no portal da Epagri/Ciram que disponibiliza serviços de mapas e aplicações web com ferramentas de navegação, consulta, medição, sobreposição e impressão de mapas.

O objetivo do portal é facilitar o acesso dos pesquisadores, extensionistas e produtores rurais aos dados e às informações geográficas geradas pela Empresa e parceiros nos estudos de risco climático, zoneamento, avaliação de potencial e ordenamento territorial.

A implantação do geoportal foi proposta e executada com recursos financeiros do Projeto Integrado do Zoneamento Agrícola para Santa Catarina, coordenado pelos pesquisadores Cristina Pandolfo e Luiz Fernando Vianna.

Para facilitar o acesso à plataforma, foi elaborado um manual básico de uso , que contém orientações para uso das ferramentas comuns a todas as aplicações disponíveis no portal.



O geoportal pode ser acessado aqui .

Mais informações:

Luiz Fernando Vianna, coordenador do projeto

fone: (48) 3665-5161

E-mail: [email protected]

Informações para a imprensa

Gisele Dias, assessoria de comunicação Epagri

(48) 3665-5147 / 99989-2992