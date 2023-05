Com tecnologia e oportunidades de negócios, Governo de MS apoia 26º Showtec

O ambiente propício para desenvolvimento econômico, agronegócio e geração de empregos se consolida em Mato Grosso do Sul e ganha ainda mais força durante a 26° Showtec, em Maracaju.

O governador Eduardo Riedel participou da abertura da feira, que é considerada a quinta maior na área de disseminação de tecnologia agropecuária do Brasil, realizada esta manhã.

“O Estado cresce graças a este tipo de iniciativa. A Fundação MS contribui com conhecimento, ciência, tecnologia. E disponibiliza para o produtor aquilo que há de mais atual e moderno do ponto se vista de produtividade. E não é a toa que MS bate recorde sequencialmente na produtividade. Isso é uma alegria para o setor como um todo", disse o governador.

Também participaram da abertura o vice-governador José Carlos Barbosa, os secretários Jaime Verruck (Semadesc) e Eduardo Rocha (Casa Civil), além do diretor-presidente da Fundect-MS (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul) Márcio Pereira, e o prefeito de Maracaju José Marcos Calderan.

O evento é realizado anualmente pela Fundação MS, e promovido pelo Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), Sistema OCB/MS (Organização das Cooperativas Brasileiras) e Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul).

A feira contou com a presença dos presidentes Marcelo Bertoni (Famasul), Celso Régis (OCB/MS), André Dobashi (Aprosoja/MS), Luciano Mendes (Fundação MS), entre outras autoridades.

Na ocasião foram assinados convênios para repasse de R$ 4 milhões, por meio da Fundect-MS, à Fundação MS, que organiza o evento. O recurso será para o desenvolvimento do projeto de pesquisa “Validação regional de materiais genéticos e tecnologias de produção de soja e milho”, desenvolvido em dez regiões agrícolas de Mato Grosso do Sul nas safras 2023/2024 e safrinha 2024.

"Agradeço e reconheço o dinamismo da administração pública do nosso Estado. E também o apoio que o governo dá para a Showtec e a Fundação MS. Sem ciência e tecnologia não há avanços", disse Luciano Mendes.

A Showtec tem grande relevância para o setor agropecuário e para o desenvolvimento sustentável do Estado, e une as mais relevantes tecnologias e informações para o agro de forma direta e aplicável a produtores rurais e agentes do agro brasileiro, principalmente da região Centro-Oeste.

Showtec

Nesta edição, a Showtec reunirá mais de 500 tecnologias voltadas à agricultura de Mato Grosso do Sul, além de 60 novas variedades de soja e 100 híbridos de milho.

Em 2022, a feira movimentou mais de 20 mil pessoas e os negócios realizados superaram R$ 400 milhões, a maior quantia financeira já movimentada em comparação com todas as edições anteriores. Para este ano é esperado público de 25 mil pessoas. A programação técnica do Showtec 2023 soma mais de 20 palestras e debates.

Em 26 edições, esta será a primeira em que o evento contará com duas trincheiras, que permite a apresentação, de forma didática, do que acontece abaixo do solo, durante o desenvolvimento de uma determinada cultura.

Fundação MS

Criada em 18 de março de 1992, por produtores rurais com o objetivo de gerar e adaptar tecnologias para apoiar o crescimento da área cultivada em Mato Grosso do Sul, a Fundação MS é uma empresa privada, sem fins lucrativos e com certificados de utilidade pública federal, estadual e municipal.

A entidade é liderada por um conselho, composto por produtores rurais e dirigida em conjunto com pesquisadores, que há 26 anos realizam a Showtec, que reúne consumidores e estudiosos do setor.

Destinado aos produtores rurais, consultores, pesquisadores, técnicos, estudantes e profissionais que atuam ou querem atuar no agro, a Showtec é uma feira anual, onde são apresentados lançamentos, inovações tecnológicas, sistemas de produção, palestras técnicas e resultados de pesquisa que contribuem para a sustentabilidade do agronegócio brasileiro.

A feira acontece até quinta-feira (25), com expositores de maquinários, equipamentos e insumos.

Produção agrícola de MS

O Valor Bruto da Produção (VBP) de Mato Grosso do Sul deverá ser recorde neste ano, conforme projeção do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Os dados constam na Carta de Conjuntura da Agropecuária número 2 elaborada pela Assessoria de Economia e Estatística da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação). A soma de todas as vendas dos produtos agrícolas realizadas no Estado em 2023 deve atingir R$ 55,78 bilhões, um aumento de 13,49% em comparação com o apurado no ano passado.

Natália Yahn, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Saul Schramm