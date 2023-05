Teatro Cacilda Becker, no Rio, recebe o espetáculo ‘Corpo, além do olhar’

A Prisma Cia. Experimental de Dança leva, para o palco do Teatro Cacilda Becker, espaço da Funarte no bairro do Catete, Zona Sul do Rio de Janeiro, a montagem ‘Corpo, além do olhar’. As apresentações acontecem nos dias 27 e 28 de maio, às 19h, e falam sobre o corpo humano de forma cuidadosa, contando histórias próprias ou pela perspectiva do outro. Segundo a companhia, o objetivo do trabalho é trazer reflexão e esperança a cada pessoa que assiste. A curta temporada vai contar com ingressos que custam R$ 20 (meia-entrada social).

O espetáculo apresenta 12 coreografias divididas entre grupos, solos, trios e duos com movimentações de jazz e dança contemporânea. “A obra fala sobre individualidades e um olhar atento aos detalhes da vida. O corpo não funciona bem se está doente. Fica fragilizado se algum membro ou órgão estiver em falta. A vida, se olharmos além do que se pode ver, precisa de cada detalhe: amigo, familiar ou ainda de um ente querido para ser completa. O eu e o outro, a minha e a sua história”, explica o grupo.

Serviço:

Espetáculo ‘Corpo, além do olhar’, da Prisma Cia. Experimental de Dança

Dias 27 e 28 de maio | sábado e domingo, às 19h

Ingressos: R$ 20 (meia-entrada social)

Classificação indicativa: livre

Duração: 1h



Ficha técnica:

Direção: Vinicius Ferreira e Carlos Cunha

Elenco: Beatriz Gomes, Carol Moreira, Erika Santos, Gabriela Gomes, João Victor Santos, Juliano Costa, Karina Oliveira, Marina Rocha, Vinicius Ferreira, Calebe Bavier, Amanda Constantino e Ana Cecilia Trentin

Coreografia e produção: Vinicius Ferreira

Luz: Paulo André Viera

Som: Larissa Muniz

Figurino: acervo próprio

Realização: Prisma Cia Experimental de Dança

Local:Teatro Cacilda Becker

Rua do Catete, 338 – Catete, Rio de Janeiro (RJ)