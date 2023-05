Circula Ceará completa circuito em convênio com Funarte

O Circula Ceará completa sua trajetória por 15 cidades das 14 macrorregiões do Estado nordestino no final deste mês de maio, em Camocim (CE). A agenda aberta ao público conta com espetáculos de teatro, dança, música, circo, cultura popular, exposição fotográfica, intervenção urbana e mediação de leitura; além de atividades de formação como oficinas e rodas de conversa.

A programação formativa de Camocim tem início nesta terça-feira, 23 de maio, com oficinas presenciais de teatro e de acessibilidade. As inscrições estão abertas por meio de formulário on-line: bit.ly/circulacamocim

Iniciado em novembro de 2021, o festival multiartístico busca "descentralizar a arte e a cultura" por meio de uma ampla "programação formativa, artística e institucional", conforme destaca a organização do evento. Na agenda institucional, a Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Ceará realiza uma série de reuniões e visitas estratégicas para mapeamento do cenário artístico e cultural cearense.

O projeto é fruto de convênio da Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Ceará com o Governo Federal, o Ministério da Cultura (MinC) e a Fundação Nacional de Artes - Funarte.