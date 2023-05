Funarte anuncia retomada de ações para a Escola Nacional de Circo Luiz Olimecha em seu aniversário de 41 anos

No último sábado, dia 20 de maio, a sede da Escola Nacional de Circo Luiz Olimecha (ENCLO), da Fundação Nacional de Artes – Funarte, na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro, foi palco para uma importante comemoração. A Escola fez 41 anos e homenageou um de seus fundadores, o ator Orlando Miranda, com uma placa comemorativa pelos seus préstimos em prol da ENCLO e da arte cênica brasileira. A encenação de um espetáculo inédito, criado pelos professores e alunos da turma 2022-2024, com a participação da Orquestra Circônica, fez parte das atrações gratuitas e agitou as cerca de 700 pessoas que prestigiaram o evento.

Maria Marighella, presidenta da Fundação, exaltou o comprometimento e a disciplina dos alunos no curso técnico oferecido pela instituição. Ela também ressaltou a retomada de alguns programas que foram suspensos, como a alimentação para os alunos e uma cozinha para preparo dessas refeições. Maria também informou que a Funarte está trabalhando para que a bolsa auxílio no valor de R$ 2,5 mil, que os estudantes recebem mensalmente, seja ampliada com mais 25% nos próximos meses e ainda possa contemplar os alunos da turma atual, que ficam na ENCLO até 2024.

“A Escola Nacional de Circo não só será uma escola, mas voltará a ser um equipamento de cultura fundamental no estado do Rio de Janeiro, porque encaminhamos como ação prioritária, entre as requalificações de nossos espaços, a obra na Escola Nacional de Circo, bem como as ações de acessibilidade. É mais uma luta num Brasil de reconstrução. A Escola está viva, porque viva nunca deixou de estar, e reivindica políticas que agora mesmo estão prontas a materializar o futuro de mais 40 anos. Riqueza das artes brasileiras, riqueza do circo nacional! É com a convicção que a cultura é uma riqueza do nosso povo, é uma riqueza da nossa democracia, que nós afirmamos esse compromisso com o futuro. Um salve geral: feliz aniversário Escola Nacional de Circo, àqueles e àquelas que fizeram a sua história. Salve a cultura brasileira! A cultura voltou!”, festeja a presidenta.

O diretor de Artes Cênicas Rui Moreira expressa sua emoção ao citar a celebração dos 41 anos da ENCLO e o encontro do artista circense com o público. “Respeitável público e honorável artista! Esse encontro do artista com o público é, desde sempre, a base responsável pela existência do maior espetáculo da Terra: o circo! Vida longa para a Escola Nacional de Circo Luiz Olimecha da Funarte!”, ressalta Rui.

Luciana Belchior, coordenadora substituta da ENCLO, iniciou sua fala trazendo informações históricas sobre a Escola e sua transformação ao longo dos anos. Ressaltou sua alegria ao homenagear Orlando Miranda e com a encenação do espetáculo inédito, também ensaiado por ela. “Os alunos brilharam no picadeiro. Nossa casa estava cheia, a plateia vibrava, reagia a cada salto e a cada truque. Foi lindo, foi mágico! Ainda estou extasiada com tudo que aconteceu hoje”, disse Luciana. E reforçou: “A minha maior emoção foi perceber a potência deste esforço coletivo e o quanto a energia de fazer o que amamos é realmente contagiante! Quanta alegria e energia boa foi vivenciada nesse lugar! Viva a ENCLO! Viva o circo!”, comemora.

Foto: Reprodução/Funarte

Coordenadora substituta da ENCLO Luciana Belchior e o ator Orlando Miranda de Carvalho

A Funarte também celebrou as parcerias consolidadas com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) na gestão do curso técnico oferecido pela instituição por meio de edital público e com o programa de desenvolvimento de talentos NexGen, do Cirque du Soleil. A parceria com o IFRJ, firmada em 2015, possibilitou que o Ministério da Educação reconhecesse o Curso Técnico em Arte Circense como o primeiro do Brasil no gênero do circo. O IFRJ foi representado pelo reitor, professor Rafael Barreto Almada.

Bruma Saboya, professora da Escola Nacional de Circo Luiz Olimecha, ressaltou a parceria com o programa NexGen, do Cirque du Soleil. Ela explicou a importância do projeto que busca promover a troca de experiências e melhores práticas no campo da performance humana, por meio da captação, treinamento e capacitação de talentos emergentes em diversos países, como no Brasil, por meio da ENCLO.

Essas ações e parcerias fazem parte do movimento de internacionalização da Funarte, com o intuito de ampliar a inserção de manifestações da cultura brasileira no exterior e de desenvolver programas permanentes de cooperação para intercâmbio cultural internacional.

O assessor técnico da Diretoria Executiva Marcos Teixeira, também celebrou a grandeza da festa dos 41 anos da Escola Nacional de Circo Luiz Olimecha ao citar o homenageado Orlando Miranda de Carvalho, o discurso empolgante da presidenta Maria Marighella e os anúncios dos próximos projetos voltados para a ENCLO, como a volta da lona, o aumento de 25% na bolsa dos alunos, o empenho em reativar a cozinha e o contrato de fornecimento dos alimentos, e a construção da estrutura fixa da Escola como prioridade da Funarte para o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

“As pessoas presentes foram brindadas com um espetáculo técnico, forte, vibrante, digno do mais importante centro de formação em circo da América do Sul. Ainda mais importante que o espetáculo impecável, foi a alegria que emanava de todos os presentes, no picadeiro e na plateia. E como foi bonito ver aquele espaço cheio novamente. Cheio de gente, cheio de vida, cheio de energias positivas. Festejamos juntos a volta da empatia, do desejo de um mundo melhor, mais justo e com mais arte! O MinC voltou! A Funarte voltou! A ENCLO voltou!”, salientou Marcos.

A cerimônia contou com a presença de parlamentares e de grandes nomes das artes cênicas, da educação e da cultura, além de diretores, coordenadores, servidores e colaboradores da Fundação.

Foto: Reprodução/Funarte

Presidenta da Funarte Maria Marighella durante o evento