São João do Sul sedia abertura estadual da colheita da mandioca, nesta quinta, 25

Foto: Aires Mariga / Epagri

No dia 25 de maio, às 16 horas, o município de São João do Sul realiza a Abertura estadual da safra da mandioca 2022/23. “Além de marcar o início da colheita, o evento busca valorizar e divulgar essa tradicional e importante atividade econômica agrícola do Estado”, explica Edson Borba Teixeira, gerente regional da Epagri em Criciúma.

O evento ocorre no parque Municipal de Eventos, durante a XIII Festa do Colono de São João do Sul, onde também será realizado o Segundo Seminário de Desenvolvimento Rural Sustentável e Sucessão Familiar, que traz palestras sobre a produção sustentável de mandioca e empreendedorismo no meio rural. A abertura contará ainda com competições rurais com várias categorias, entre elas o concurso de receitas típicas de rosca de polvilho.

A Mandioca é cultivada em todas as regiões do Brasil e sua produção se destina a diferentes finalidades. No Norte e Nordeste do país, está ligada a fatores culturais e de subsistência. No Centro-Sul, predominam o consumo in natura e industrialização.

De acordo com o gerente da Epagri, os cultivos de mandioca destinados ao consumo in natura (mandioca de mesa ou aipim) estão presentes em todas as regiões catarinenses. Já os cultivos de mandioca para fins de processamento, denominado mandioca-indústria, abastece agroindústrias que produzem grande variedade de produtos, tais como farinhas, fécula, polvilho azedo e seus derivados. “Estes alimentos abastecem o Estado, mas também são destinados ao mercado nacional e até à exportação”, relata Edson.

Regiões produtoras

O cultivo e processamento da mandioca-indústria está concentrado nas regiões do Sul Catarinense, do Vale e Alto Vale do Itajaí e em alguns municípios da Grande Florianópolis. Cerca de 38 mil estabelecimentos da agricultura em Santa Catarina cultivam mandioca, ocupando mais de 12.500ha destinados à indústria e à mesa .