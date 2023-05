AVISO DE PAUTA: Cidasc mostra o potencial de produtos catarinenses inspecionados em evento na Alesc

A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) realiza, na próxima quarta-feira, 24, às 9h, na Alesc, uma apresentação das ações desenvolvidas pelos médicos veterinários da companhia. O encontro visa mostrar a importância do serviço de inspeção estadual, realizado, através do Departamento Estadual de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Deinp), nas agroindústrias, para a Comissão da Agricultura.

Após a apresentação, haverá no hall um evento gourmet, onde os parlamentares e convidados poderão degustar e conhecer o potencial dos produtos catarinenses inspecionados pela Cidasc e que são comercializados no estado e em todo o Brasil.



O encontro integra as ações desenvolvidas pela Cidasc, no mês dedicado às ações de promoção da saúde dos animais de produção em Santa Catarina, com ênfase na conscientização sobre as Doenças de Notificações Obrigatórias.

Números



Santa Catarina possui 479 estabelecimentos ativos no SIE, 111 estabelecimentos com adesão ao SISBI, e 84 produtos artesanais registrados no Selo ARTE.

