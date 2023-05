Funarte MG exibe espetáculo 'Quase Árvore', inspirado na obra de Manoel de Barros

A Funarte MG, regional localizada na capital mineira, recebe o espetáculo “Quase Árvore”, que volta a ser encenado pelo Grupo Atrás do Pano, nos dias 20, 21, 27 e 28 de maio, com ingressos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada).

Inspirada na poesia de Manoel de Barros, a peça foi concebida a partir de texto original de Francisco Falabella, com direção de Myriam Nacif e Fábio Furtado, e tem no elenco os atores Paulo Thielmann e Rodrigo Mangah.

A história de um velho e de um menino em busca de uma árvore ancestral fala sobre buscas e encontros com a natureza, a diferença e a poesia. "A difícil jornada dos dois personagens é mote para o surgimento de uma relação particular entre as diferentes gerações e expõe a universalidade dos sentimentos humanos a partir dos olhares sensíveis de cada um", conta o grupo.

Para o Grupo Atrás do Pano, o espetáculo representa o amadurecimento e a celebração da sua trajetória e é mais um importante marco de suas ações em prol da arte educação e da cultura da infância.

Ficha técnica

Direção: Fábio Furtado e Myriam Nacif | Texto e Dramaturgia: Francisco Falabella Rocha | Atuação: Paulo Thielmann e Rodrigo Mangah | Cenografia: Paulo Thielmann e Guilherme Pam | Figurinos: Paulo Thielmann | Iluminação Cênica: Wladimir Medeiros e Jésus Lataliza | Trilha Sonora Original: Davi Fonseca



Espetáculo "Quase Árvore"

Dias 20, 21, 27 e 28 de maio (sábados e domingos)

Sábados, às 19h; e domingos, às 17h

Local: Funarte MG

Rua Januária, 68, Centro, Belo Horizonte (MG)

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada)