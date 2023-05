ANAC realizará simpósio para comemorar 10 anos da Convenção da Cidade do Cabo

Conhecida como Convenção sobre Garantias Internacionais sobre Equipamentos Móveis, a Convenção da Cidade do Cabo é um tratado internacional que estabelece regras para a proteção de credores que financiam a compra de equipamentos móveis, como aviões, navios e trens. Ele é um importante instrumento para a garantiados leasingsde aeronaves, por exemplo.

Osimpósio contará com a presença de representantes dos diversos segmentos da aviação e conceituados pesquisadores internacionais nas áreas de Direito Aeronáutico, Direito InternacionalPrivado e Direito Empresarial, como oministro do Supremo Tribunal Federal (STF), DiasToffili, e o conselheiro doConselho Nacional do Ministério Público (CNMP), DanielCarnioCosta, dosecretáriogeral doInstituto Internacional para a Unificação do Direito Privado (UNIDROIT),professor Ignacio Tiradoedosecretáriogeral doAviationWorkingGroup,professor,JeffreyWool