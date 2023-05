Escola Nacional de Circo Luiz Olimecha celebra 41 anos com apresentação de espetáculo inédito

Parte do elenco do espetáculo em homenagem aos 41 anos da Escola Nacional de Circo Luiz Olimecha - (Foto: edição CCOM Funarte)

A Escola Nacional de Circo Luiz Olimecha (ENCLO), instituiçãoadministrada pela Fundação Nacional de Artes - Funarte e referência internacional no ensino da arte circense,fez 41 anos, no último dia 13. A comemoração, gratuita e aberta ao público, vai homenagear o ator Orlando Miranda de Carvalho, um dos idealizadores e criadores da Escola, neste sábado, dia 20 de maio, a partir das 14h30, em sua sede na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro (RJ). Um espetáculo inédito, criado por professores e alunos da turma 2022-2024, será encenado para festejar a data e vai contar com a participação da Orquestra Circônica, que mistura carnaval, circo e música ao vivo.

A presidenta da Funarte Maria Marighella e o diretor executivo Leonardo Lessa confirmaram presença no evento, além do representante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ). A coordenadora substituta Luciana Belchior, os professores Alex Machado e Bruma Saboya serão os representantes da Escola Nacional de Circo Luiz Olimecha durante a cerimônia. Servidores e colaboradores da Funarte e o público em geral estão convidados a participar da comemoração.

Na ocasião, a Funarte também vai celebrar as parcerias consolidadas com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) na gestão do curso técnico oferecido pela instituição por meio de edital público e com o programa de desenvolvimento de talentos NexGen, do Cirque du Soleil. A parceria com o IFRJ, firmada em 2015, possibilitou que o Ministério da Educação reconhecesse o Curso Técnico em Arte Circense como o primeiro do Brasil no gênero do circo. Já o programa NexGen, do Cirque du Soleil, busca promover a troca de experiências e melhores práticas no campo da performance humana, por meio da captação, treinamento e capacitação de talentos emergentes em diversos países, como no Brasil, por meio da Escola Nacional de Circo.

Essas ações e parcerias fazem parte do movimento de internacionalização da Funarte, com o intuito de ampliar a inserção de manifestações da cultura brasileira no exterior e de desenvolver programas permanentes de cooperação para intercâmbio cultural internacional.

Sobre a Escola Nacional de Circo Luiz Olimecha (ENCLO) e o Curso Técnico em Arte Circense

A Escola Nacional de Circo Luiz Olimecha (ENCLO), da Fundação Nacional de Artes – Funarte, foi inaugurada em 1982 e está localizada na Praça da Bandeira, Zona Norte do Rio de Janeiro (RJ). Criada pelo circense Luiz Olimecha (1942-2017) e o ator Orlando Miranda, a instituição busca colaborar com a difusão do saber circensee contribuir para a constante renovação e qualificação da cena artística contemporânea. A escola é referência na América Latina no campo da formação em circo.

O Curso Técnico em Arte Circense é oferecido na modalidade presencial e integral, nas dependências da Escola Nacional de Circo. O curso oferece bolsa de estudos para todos os contemplados, possibilitando que alunos de todas as regiões do Brasil e estrangeiros tenham acesso ao conhecimento oferecido pela Escola. A admissão na ENCLO se dá por edital público. A seleção tem como base a análise de habilidades circenses, condicionamento físico, desempenho artístico, aptidões acrobáticas e checagem de documentação.

Sobre o homenageado Orlando Miranda de Carvalho

Ator, produtor e empresário teatral, nasceu no Rio de Janeiro, em 1933. Formou-se pela Escola de Teatro Martins Penna (1959); fundou o Teatro Princesa Isabel em parceria com Pernambuco de Oliveira e Pedro Veiga (1963); foi diretor do Serviço Nacional de Teatro (SNT) entre os anos de 1974 e 1981, e presidente do Instituto Nacional de Artes Cênicas (INACEN) entre os anos de 1981 e 1985.

Durante sua gestão no INACEN (1982), Orlando Miranda convida o acrobata, ator, trapezista e multiartista Luiz Franco Olimecha para idealizar e fundar, em parceria, a Escola Nacional de Circo, que viria a se tornar uma referência internacional no ensino da arte circense.

Orlando Miranda foi um grande defensor das necessidades e dos anseios da classe artística, além de criar programas e ações significativas para o seu desenvolvimento e fruição das propostas. Costumava usar o auditório do Teatro Princesa Isabel (RJ) para os encontros com representantes das artes cênicas brasileiras para debates sobre censura em plena ditadura militar.

Serviço:

Celebração dos 41 anos da Escola Nacional de Circo Luiz Olimecha (ENCLO)

Dia 20 de maio, sábado, às 14h30

Entrada gratuita

Classificação: livre

Atrações:



- Homenagem ao ator, produtor e empresário teatral Orlando Miranda, um dos idealizadores e criadores da Escola Nacional de Circo;

- Espetáculo inédito criado pelo professor Edson Silva e encenado por alunos da turma 2022-2024 do Curso Técnico em Arte Circense, com participação da Orquestra Circônica.

Foto: Reprodução/Funarte

Orquestra Circônica - (Foto: edição CCOM Funarte)

Roteiro da cerimônia:

Boas-vindas - Coordenadora substituta Luciana Belchior

Parceria Cirque du Soleil - Professora Bruma Saboya

Ações pedagógicas - Professor Alex Machado

Homenagem a Orlando Miranda - Luciana Belchior

Direção executiva - Leonardo Lessa

Representante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ)

Presidenta da Funarte - Maria Marighella

Espetáculo com o elenco dos alunos da turma 2022-2024 da ENCLO

Local:Escola Nacional de Circo Luiz Olimecha

R. Elpídio Boamorte, 4 - Praça da Bandeira, Rio de Janeiro (RJ)