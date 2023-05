Associação dos Mágicos de São Paulo comemora 68 anos com espetáculo na Funarte

O Complexo Cultural Funarte SP, na Capital Paulista, recebe o espetáculo comemorativo de 68 anos da Associação dos Mágicos de São Paulo (AMSP), na quinta-feira, dia 18 de maio, a partir das 19h30. Númerosvariados são reunidos na apresentação, que tem entrada gratuita.

“Magia e Alegriaé um espetáculo encantador para toda a família! Em um cenário mágico, onde objetos desaparecem e reaparecem transformados” o público mergulha “num mundo de ilusão e magia, onde nada é impossível”, diz a Associação. A entidade foi fundada em 1955.

“Aqui uma bengala se transforma em um belíssimo ramo de flores, uma bola de puro aço voa livremente no palco; depois são as cartas de baralho que aparecem e desaparecemàvista do público. Sem falar nas bolas que mudam de cor, se multiplicam e desaparecem misteriosamente; e nos bambolês que giram em volta do corpo da executante sem cair, formando belíssimas figuras.

A apresentadora éEliana Messiasconduz a atração. No final, as crianças sãoapresentadas com bexigas (balões de látex) preparadas artisticamente, em vários formatos.

A apresentação é realizada por meio de uma parceria entre a Funarte e a Associação dos Mágicos, na qual a categoria realiza reuniões regulares no espaço e, em contrapartida, disponibiliza espetáculos com entrada franca.

Espetáculo

Magia e Alegria

Apresentação comemorativa dos 68 anos da Associação dos Mágicos de São Paulo (AMSP)

18 de maio de 2023, quinta-feira, às 19h30

Ingressos: gratuitos

Convites na bilheteria, a partir de 1h antes do evento

Classificação indicativa: Livre

Duração: 50 minutos

Capacidade: 70 lugares

Espaço sujeito a lotação

Acessibilidade: espaço acessível para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida



Sala RenéeGumiel -Complexo Cultural Funarte SP

Alameda Nothmann, Nº 1058,Campos Elíseos - São Paulo (SP)

Mais informações: [email protected]