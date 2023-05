Agricultoras da Serra Catarinense aprimoram empreendimentos rurais a partir de capacitação da Epagri

Foto: Epagri/Divulgação

De maio a setembro 34 agricultoras do Planalto Sul Catarinense vão se encontrar mensalmente no Centro de Treinamento da Epagri em São Joaquim para a Ação Mulheres Rurais 2023 Flor-E-Ser , que a Empesa oferece desde 2019 ao público rural feminino com o objetivo de fortalecer a visão empreendedora e a agregação de valor das atividades que são desenvolvidas na propriedade.

“Esse projeto é desenvolvido em todo o Estado com a mesma metodologia, porém atende o contexto de cada região”, explica a extensionista social Andreia Meira, que coordena o curso no Planalto Sul Catarinense. A capacitação conta com aulas teóricas, viagem técnica, assistência na propriedade e elaboração de projeto para implantação ou melhoria de atividade. O grupo de 2023 é composto de agricultoras de dez municípios: Bocaina do Sul, Bom Jardim da Serra, Campo Belo do Sul, Capão Alto, Correia Pinto, Lages, Otacílio Costa, Painel, Ponte Alta e São Joaquim.

Mulher no comando de propriedade em São Joaquim

A agricultura Eliane Amaral de Souza, de São Joaquim, participou do Flor-E-Ser em 2022 e comprova: “O curso me trouxe a consciência do empoderamento, me mostrou que como mulheres podemos ocupar o nosso lugar sem competir com os homens e estar sim na linha de frente da propriedade com o respeito de todos. Com a capacitação, consigo planejar melhor as atividades agrícolas, administrar a propriedade, fazer a gestão financeira e ter perspectiva de um futuro melhor”, diz ela.