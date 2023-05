Cidasc participa do 1º Concurso Nacional da Indicação Geográfica da Maçã Fuji da Região de São Joaquim

Fotos: São Joaquim Online

A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) participou na terça-feira, dia 16 de maio, do 1º Concurso Nacional da Indicação Geográfica da Maçã Fuji da Região de São Joaquim. O evento tem como objetivo valorizar a produção local de maçãs e incentivar os fruticultores da área de abrangência da Indicação Geográfica da Maçã Fuji da Região de São Joaquim.

Cerca de 40 produtores enviaram amostras de suas maçãs ao concurso, que ocorreu na sede da Estação Experimental de São Joaquim. O evento contou com a participação de jurados os engenheiros-agrônomos Paulo Borba e Roberta Ávila, do Departamento Regional da Cidasc de Lages; da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) de Caçador; e da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) de Lages.

Foto: Reprodução/Secom SC

Diversas entidades estiveram envolvidas na organização do concurso, entre elas a Prefeitura de São Joaquim, Associação dos Produtores de Maçã de Santa Catarina (Amap), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Cidasc, Epagri, e Associação dos Engenheiros Agrônomos da Serra Catarinense (Assea).

A região de São Joaquim é reconhecida pela produção de maçãs de alta qualidade, sendo a cultivar Fuji uma das mais destacadas. No concurso, foram definidas três variedades da maçã Fuji para avaliação: a Fuji Mishima, a Fuji Standart e a Fuji Suprema.

Foto: Reprodução/Secom SC

Durante a avaliação das amostras, foram considerados critérios como uniformidade em termos de coloração e calibre, ausência de defeitos e características intrínsecas, como as características das estrias presentes nas maçãs.

Foto: Reprodução/Secom SC

Segundo a jurada Aike Anneliese Kretzschmar, da Udesc-CAV, a produção de maçãs em São Joaquim é realmente surpreendente. Os produtores se dedicam muito para oferecer maçãs de alta qualidade.

“Foi realmente difícil definir em uma análise mais criteriosa qual seria a melhor Maçã Fuji. Algumas amostras praticamente empataram em termos de qualidade. Na verdade, a qualidade está ótima neste ano. Os produtores se esforçaram muito para apresentar maçãs de alto padrão. Portanto, foi realmente difícil para os jurados escolherem as três melhores maçãs. As maçãs de São Joaquim realmente surpreendem” relatou.

As maçãs vencedoras já foram selecionadas, porém os resultados só serão divulgados durante a Festa Nacional da Maçã, que ocorrerá de 7 a 10 de setembro de 2023, onde os vencedores do concurso serão premiados e receberão o reconhecimento por produzirem as melhores maçãs do Brasil.

Foto: Reprodução/Secom SC

O 1º Concurso Nacional da Indicação Geográfica da Maçã Fuji da Região de São Joaquim representa um importante marco para a valorização e promoção da produção local de maçãs, incentivando a excelência na qualidade e fortalecendo a reputação da região como produtora de maçãs de alto padrão.

Foto: Reprodução/Secom SC

Com informações: São Joaquim Online.

