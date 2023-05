ANAC e B3 realizam leilão do Aeroporto de Natal nesta sexta-feira, dia 19, às 10h

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e a B3 convidam a sociedade e a imprensa para a sessão virtual do leilão de relicitação do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante (ASGA), que atende o município de Natal e região. O terminal será oferecido a uma no

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e a B3 convidam a sociedade e a imprensa para a sessão virtual do leilão de relicitação do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante (ASGA), que atende o município de Natal e região. O terminal será oferecido a uma nova concessionária em leilão na B3, em São Paulo. Trata-se de oportunidade estratégica no Nordeste para investidores que queiram ingressar no país ou ampliar a participação no mercado do transporte aéreo nacional.

Com capacidade para receber 6 milhões de passageiros por ano, o aeroporto foi o primeiro do Brasil a ser concedido à iniciativa privada, em 2011. O objetivo do leilão é a seleção da proposta mais vantajosa, mediante critério de maior contribuição inicial ofertada para a ampliação, manutenção e exploração do aeroporto pelo prazo de 30 anos. O lance mínimo foi estabelecido em R$ 226,9 milhões.

Cobertura de imprensa

Jornalistas poderão acompanhar o leilão presencialmente ou pela internet ( canal da ANAC no Youtube ). Para participar da coletiva de imprensa, os interessados deverão confirmar presença pelo e-mail [email protected] , informando se desejam acompanhar presencialmente ou por meio da plataforma Zoom.

Com intuito de manter os cuidados sanitários, o leilão terá limite na ocupação do espaço e de pessoas no credenciamento. O uso de máscara no local será opcional.

Programação na B3 Data 19 de maio Horário 10h Evento Leilão - Relicitação do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante - Natal/RN Coletiva de imprensa (plataforma Zoom) Confirmar presença pelo e-mail [email protected] Transmissão ao vivo Canal da ANAC no Youtube e TV B3

Para mais informações sobre o novo certame do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, acesse a página de Acompanhamento do Leilão de Relicitação do ASGA (clique no link para acessar).

