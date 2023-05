Ministro Toffoli é internado em hospital de Brasília com covid-19

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi internado na noite de ontem (17) no hospital DF Star, em Brasília, com diagnóstico de covid-19. A informação foi confirmada pelo gabinete do ministro.

Em nota à imprensa, o hospital disse que o ministro “encontra-se bem", sendo tratado com medicamentos para sintomas gripais e com antiviral. O texto acrescenta, contudo, que não há previsão de alta. O boletim é assinado pela chefe da equipe médica, doutora Ludhmila Hajjar, e pelo diretor do hospital, doutor Allisson B. Barcelos Borges.

A assessoria do Supremo confirmou que o ministro não participará da sessão plenária desta quinta-feira (18), em que deve ser dada continuidade ao julgamento de uma ação penal contra o ex-presidente e ex-senador Fernando Collor.

O gabinete do ministro reforçou que Toffoli foi internado, desde o princípio, em Brasília, negando a informação de que ele teria dado entrada no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, conforme noticiado mais cedo pela imprensa.

Em agosto de 2020, Toffoli foi internado no mesmo hospital com sintomas respiratórios. Na ocasião, o boletim médico disse não ter se tratado de covid-19, mas de uma pneumonite alérgica.