Terça, 12 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
24°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,44

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
Câmara dos DeputadosProjeto cria títulos de crédito para financiar educação e inovaçãoCâmara dos DeputadosProjeto obriga condenados a ressarcirem suas vítimasJustiçaPGR denuncia casal que arrecadou R$ 1 milhão para acampamento golpistaGeralPrevisão do tempo para terça-feira (12), em SP: tempo firmePolíticaEscola do Legislativo participa do 1º Feirão do Emprego e Empreendedorismo em Porto Velho
Esportes Esportes

Seleção feminina avança às quartas da Copa América de basquete em CR

Competição garante duas vagas diretas para Mundial de 2026, no Canadá

11/08/2025 18h14
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
© Divulgação/CBBC
© Divulgação/CBBC

A seleção brasileira feminina de basquete em cadeira de rodas avançou às quartas de final da Copa América, em Bogotá (Colômbia), com 100% de aproveitamento. Nesta segunda-feira (11), as brasileiras atropelaram El Salvador, por 91 a 4, fechando a fase de grupos na liderança da chave B, com três vitórias em três partidas. A seleção volta à quadra na terça (12), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Peru ( último colocado do Grupo A , como prevê o regulamento).

O chaveamento completo das quartas de final sairá após o término do último confronto do Grupo A, programado para às 19h30 desta segunda (11), a Colômbia e Canadá (a partir das 19h30). Todos os jogos da competição têm transmissão ao vivo online (on streaming) no canal da Federação Internacional de Basquete em Cadeira de Rodas (IWBF, na sigla em inglês).

[Post Instagram]

A Copa América distribuirá duas vagas diretas ao Mundial de basquete em cadeira de rodas de 2026, em Ottawa (Canadá) para as seleções finalistas e outra duas para repescagem. Além da vaga no Mundial, o Brasil busca um ouro inédito na competição. A seleção feminina já subiu ao pódio duas vezes, com medalha de bronze. Nas duas ocasiões (2017 e 2022), o Brasil derrotou a Argentina.

A campanha invicta do Brasil começou no último sábado (9), quando venceu o Canadá -sede do Mundial de 2026 – por 70 a 62, pelo Grupo B. No dia seguinte, a seleção bateu a Colômbia por 67 a 29. Na chave A estão Argentina, Estados Unidos, México e Peru.

Todas as oito seleções participantes seguem às quartas, com o seguinte chaveamento: 1º do grupo A x 4º do grupo B, 2ºA x 3ºB, 3ºA x 2ºB e 4ºA x 1ºB. As equipes vencedoras disputarão as semifinais na quarta (13). A decisão do título está programada para quinta (14).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Esportes Prova na ponte Rio-Niterói receberá cerca de 5 mil atletas no domingo
Esportes Morre o ex-presidente da CBF José Maria Marin
Esportes TV Brasil transmite Liga de Basquete Feminino
Esportes Com gol "brasileiro", Uruguai vence Peru pela Copa América Feminina
Esportes Seleção masculina de vôlei mira ponta da 1ª fase da Liga das Nações
Esportes Brasília é palco de "esquenta" para evento mundial de skate
Porto Velho, RO
Atualizado às 02h01
24°
Tempo limpo

Mín. 23° Máx. 37°

24° Sensação
0 km/h Vento
73% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (13/08)

Mín. 21° Máx. 39°

Tempo limpo
Amanhã (14/08)

Mín. 24° Máx. 39°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 5 dias Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global Secop e governo do Pará buscam soluções para hospedagens
2
Política - Há 5 dias Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music
3
Política - Há 6 dias Governo lança programa de acolhimento a repatriados e deportados
4
Política - Há 6 dias Oposição pernoita nos plenários do Congresso para impedir trabalhos
5
Cidades - Há 3 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias