Quinta, 07 de Agosto de 2025
Entretenimento Entretenimento

Ações para o Dia dos Pais promovem educação ambiental

Iniciativas por todo o país apostam em experiências lúdicas para estimular o consumo consciente e a sustentabilidade

07/08/2025 15h00
Por: Redação Fonte: Agência Dino
Foto Divulgação Panasonic
Foto Divulgação Panasonic

Em 2024, o varejo brasileiro movimentou cerca de R$ 7,7 bilhões com a data, conforme estudo do Globo Gente . Já para 2025, a mesma fonte projeta um recorde de cerca de R$ 7,84 bilhões, representando crescimento real de cerca de 3,2% em relação a 2024.

Embora a data tenha apelo comercial, o estudo demonstra ainda que cresce o interesse por celebrações com propósito, indo além da simples celebração: é uma oportunidade de conexão emocional entre marcas e consumidores e  fortalecimento do vínculo entre pais e filhos.

Em meio às campanhas de consumo, o Dia dos Pais também pode inspirar ações com propósito, fortalecendo valores como educação, consciência ambiental e vínculo familiar. Iniciativas com foco na educação ambiental estão ganhando espaço, incentivando pais e filhos a refletirem juntos sobre sustentabilidade e consumo responsável.

No Brasil, iniciativas que fogem do consumo tradicional vêm ganhando destaque. Uma delas é o projeto itinerante Casa do Leo Tour, promovido pela Panasonic, que estará em São Carlos (SP) de 7 a 10 de agosto, no estacionamento do Supermercado Tonin, demonstrando que a data pode ser também uma plataforma para educação ambiental.

O caminhão-escola oferece atividades interativas que explicam o ciclo de vida das pilhas, do processo de fabricação até o descarte correto, reforçando práticas de economia circular e responsabilidade ambiental, trazendo conhecimento prático ao público familiar.

Já no domingo do Dia dos Pais (10 de agosto), das 8h às 13h, os pais que visitarem o tour com seus filhos e vestirem algo na cor azul — identidade da marca — receberão uma cartela de pilhas alcalinas gratuitamente, como estímulo à participação.

Desde sua estreia, o projeto passou por 15 cidades em todo o Brasil e impactou mais de 8 mil pessoas, com o propósito de reforçar o consumo consciente entre crianças e adultos.

“A Casa do Leo Tour foi criada para levar, de maneira leve e divertida, informação e conscientização sobre o universo das pilhas a públicos de todas as idades e em diferentes regiões do Brasil. Acreditamos que a educação é essencial para promover mudanças positivas e, por isso, investimos em iniciativas que envolvam as novas gerações de forma lúdica”, afirma Luciano Lima, gerente de Marketing de Pilhas da Panasonic.

As regras de participação e informações adicionais estão disponíveis no site da marca, na aba FAQ: https://acasadoleotour.com.br/ .

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
