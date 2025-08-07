Festa de Flores e Morangos de Atibaia celebra sua 43ª edição

A Festa de Flores e Morangos de Atibaia chega à sua 43ª edição, repleta de história, simbolismo e novos capítulos. Neste ano, o evento homenageia o tema “Hana no Toki – Época de Flores”, celebrando a beleza da natureza, a delicadeza das flores e o legado dos produtores locais.

A programação de 2025 também marca as comemorações pelos 130 anos dos Tratados de Amizade, Comércio e Navegação entre Brasil e Japão, fortalecendo ainda mais os laços históricos e culturais entre os dois países.

O início de uma tradição

A origem da festa remonta a 1968, quando o Sr. Toraki Yano idealizou a 1ª Feira Agrícola, realizada no trevo da Rodovia Fernão Dias. Sem saber, ele plantava ali a semente de um dos maiores eventos turísticos de Atibaia e do estado de São Paulo, celebrando a integração da comunidade japonesa com a cidade.

A 2ª Feira Agrícola aconteceu em 1970 e, em 1972, foi realizada a 1ª Festa das Rosas. A união dos agricultores de morango, hortaliças e flores levou à realização de diversas mostras até que, em 1983, a Associação dos Produtores de Flores e Plantas Ornamentais (Pró-Flor), a Associação Cultural de Atibaia (ACA) e o Sindicato Rural consolidaram a tradicional Festa de Flores e Morangos de Atibaia.

Uma festa construída por muitas mãos

Em 1991, a união dessas entidades resultou na criação da Associação Hortolândia de Atibaia, que passou a organizar o evento a partir de 1993 com o apoio das instituições fundadoras — como segue até hoje. A festa já passou por diversos locais e, atualmente, é realizada no Parque Ecológico de Atibaia, espaço que comporta a grande estrutura do evento e o crescente número de visitantes.

“A cada edição, reafirmamos o valor do nosso trabalho coletivo, da união entre gerações e do respeito à terra que nos acolheu. A 43ª Festa é um símbolo de gratidão, renovação e esperança. Que todos que nos visitam sintam o carinho plantado em cada detalhe dessa festa que é feita com o coração”, afirma Nelson Takao Yoshida, presidente da Associação Hortolândia de Atibaia.

A festa em 2025

A 43ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia será realizada de 5 a 28 de setembro, às sextas, sábados e domingos, das 9h às 18h, no Parque Ecológico de Atibaia. A programação inclui:

Exposição de flores e morangos decorados com o tema “Hana no Toki – Época de Flores”

Jardins floridos ao ar livre

Shows culturais aos sábados e domingos, das 10h às 17h, com apresentações tradicionais, como Bon Odori e Taiko , além de danças típicas de outras nacionalidades

e , além de danças típicas de outras nacionalidades Pavilhão de decoração e mini shopping com produtos diversos

Área de alimentação com pratos da culinária japonesa e brasileira

Venda de flores e morangos diretamente dos produtores

Ingressos e excursões

A venda de ingressos já está disponível:

Inteira: R$ 60,00 | Meia: R$ 30,00

Sextas-feiras: meia-entrada para todos os visitantes.

Venda presencial: sábados e domingos no Graal (Rod. Fernão Dias – KM 61) e na bilheteria do evento.

sábados e domingos no Graal (Rod. Fernão Dias – KM 61) e na bilheteria do evento. Informações: 0800-055-5979

0800-055-5979 WhatsApp: (11) 93495-1053 / (11) 93328-0358

Excursões com grupos de mais de 15 pagantes têm condições especiais: entrada gratuita para motoristas e guias. O prazo para venda antecipada vai até 22 de agosto.

WhatsApp para excursões: (11) 93900-5577 / (11) 96570-6147

Como chegar

O Parque Ecológico de Atibaia está localizado na Av. Nobuyuki Hiranaka, 566, com acesso facilitado pela Rodovia Dom Pedro I, sentido Campinas, entrada antes do primeiro pedágio na saída km 79.