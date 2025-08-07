Quinta, 07 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
32°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,46

Euro

R$ 6,36

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
GeralPronto-socorro do Dante Pazzanese passará pela maior reforma em 70 anosDireitos HumanosBrasil institui política nacional com foco na primeira infânciaCâmara dos DeputadosRetomada das votações no Plenário não está vinculada a nenhum acordo, diz Hugo MottaPolíticaCacoal: Mutirão para emissão de identidade será no Beira RioGeralGoverno de RO investe mais de R$ 3,3 milhões para sinalização de trânsito em Jaru
Entretenimento Entretenimento

Festa de Flores e Morangos de Atibaia celebra sua 43ª edição

Comemorando 130 anos de amizade entre Brasil e Japão, evento resgata tradições, exalta a cultura e reúne as belezas da floricultura e fruticultura ...

07/08/2025 10h50
Por: Redação Fonte: Agência Dino
Claudia Mifano
Claudia Mifano

A Festa de Flores e Morangos de Atibaia chega à sua 43ª edição, repleta de história, simbolismo e novos capítulos. Neste ano, o evento homenageia o tema “Hana no Toki – Época de Flores”, celebrando a beleza da natureza, a delicadeza das flores e o legado dos produtores locais.

A programação de 2025 também marca as comemorações pelos 130 anos dos Tratados de Amizade, Comércio e Navegação entre Brasil e Japão, fortalecendo ainda mais os laços históricos e culturais entre os dois países.

O início de uma tradição

A origem da festa remonta a 1968, quando o Sr. Toraki Yano idealizou a 1ª Feira Agrícola, realizada no trevo da Rodovia Fernão Dias. Sem saber, ele plantava ali a semente de um dos maiores eventos turísticos de Atibaia e do estado de São Paulo, celebrando a integração da comunidade japonesa com a cidade.

A 2ª Feira Agrícola aconteceu em 1970 e, em 1972, foi realizada a 1ª Festa das Rosas. A união dos agricultores de morango, hortaliças e flores levou à realização de diversas mostras até que, em 1983, a Associação dos Produtores de Flores e Plantas Ornamentais (Pró-Flor), a Associação Cultural de Atibaia (ACA) e o Sindicato Rural consolidaram a tradicional Festa de Flores e Morangos de Atibaia.

Uma festa construída por muitas mãos

Em 1991, a união dessas entidades resultou na criação da Associação Hortolândia de Atibaia, que passou a organizar o evento a partir de 1993 com o apoio das instituições fundadoras — como segue até hoje. A festa já passou por diversos locais e, atualmente, é realizada no Parque Ecológico de Atibaia, espaço que comporta a grande estrutura do evento e o crescente número de visitantes.

“A cada edição, reafirmamos o valor do nosso trabalho coletivo, da união entre gerações e do respeito à terra que nos acolheu. A 43ª Festa é um símbolo de gratidão, renovação e esperança. Que todos que nos visitam sintam o carinho plantado em cada detalhe dessa festa que é feita com o coração”, afirma Nelson Takao Yoshida, presidente da Associação Hortolândia de Atibaia.

A festa em 2025

A 43ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia será realizada de 5 a 28 de setembro, às sextas, sábados e domingos, das 9h às 18h, no Parque Ecológico de Atibaia. A programação inclui:

  • Exposição de flores e morangos decorados com o tema “Hana no Toki – Época de Flores”
  • Jardins floridos ao ar livre
  • Shows culturais aos sábados e domingos, das 10h às 17h, com apresentações tradicionais, como Bon Odori e Taiko, além de danças típicas de outras nacionalidades
  • Pavilhão de decoração e mini shopping com produtos diversos
  • Área de alimentação com pratos da culinária japonesa e brasileira
  • Venda de flores e morangos diretamente dos produtores

Ingressos e excursões

A venda de ingressos já está disponível:
Inteira: R$ 60,00 | Meia: R$ 30,00
Sextas-feiras: meia-entrada para todos os visitantes.

  • Venda presencial: sábados e domingos no Graal (Rod. Fernão Dias – KM 61) e na bilheteria do evento.
  • Informações: 0800-055-5979
  • WhatsApp: (11) 93495-1053 / (11) 93328-0358

Excursões com grupos de mais de 15 pagantes têm condições especiais: entrada gratuita para motoristas e guias. O prazo para venda antecipada vai até 22 de agosto.
WhatsApp para excursões: (11) 93900-5577 / (11) 96570-6147

Como chegar

O Parque Ecológico de Atibaia está localizado na Av. Nobuyuki Hiranaka, 566, com acesso facilitado pela Rodovia Dom Pedro I, sentido Campinas, entrada antes do primeiro pedágio na saída km 79.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Entretenimento Festival Piano para Todos recebe Ivan Lins em show gratuito
Entretenimento Druzina cria game infantil e anuncia continuação para 2026 Game brasileiro transforma clássicos literários em aventura interativa e divertida para crianças e famílias; produtora anuncia que jogo terá contin...
Entretenimento Campanha sobre consórcios para jovens é lançada na Paulista Jovens que frequentam aquela avenida, que nos domingos fica fechada para carros, poderão conhecer um novo game financeiro e ganhar brindes na promo...
Entretenimento Ricardo Cavalcanti Ribeiro é homenageado com a Medalha Tiradentes
Entretenimento Velopark sediará o Campeonato Brasileiro de Arrancada
Entretenimento The Collection 2025 reúne celebrações e experiências de luxo
Porto Velho, RO
Atualizado às 11h01
32°
Tempo limpo

Mín. 25° Máx. 37°

34° Sensação
2.57 km/h Vento
48% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (08/08)

Mín. 23° Máx. 38°

Tempo limpo
Amanhã (09/08)

Mín. 22° Máx. 35°

Tempo nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 6 dias Rolim de Moura: Cirone assegura mais recursos para distrito de Nova Estrela Desta vez a população do distrito será contemplada com uma quadra sintética.
2
Política - Há 6 dias Assentamento Tiago Campin, em Nova Mamoré, terá ambulância após compromisso firmado pelo deputado Ezequiel Neiva
3
Política - Há 6 dias Deputada Dra. Taíssa Sousa celebra os 40 anos do Clube "Amigos do Basquete" em Guajará-Mirim
4
Política - Há 6 dias Lula reafirma disposição de diálogo após fala de Trump
5
Política - Há 7 dias Câmara declara perda de mandato a 7 deputados e dá posse a substitutos
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias