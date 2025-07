Atividades em São Paulo destacam 80 anos das bombas no Japão

Na manhã de 6 de agosto de 1945, o exército americano lançou a bomba atômica sobre Hiroshima e, três dias depois, Nagazaki foi atingida. Os efeitos, letais e duradouros em ambas as cidades japonesas, anunciaram não apenas o fim da Segunda Guerra Mundial, mas o início da era nuclear e de uma corrida armamentista global que perdura até os dias atuais.

No mês de agosto, que marca os 80 anos dos ataques a Hiroshima e Nagazaki, instituições de São Paulo apresentam programações especiais em memória às milhares de vítimas do acontecimento que marcou a história mundial. A Japan House São Paulo, o Centro de Pesquisa e Formação do Sesc (CPF Sesc) e a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social - Bunkyo, oferecem atividades que clamam pela paz e convidam à reflexão sobre os impactos sociais e históricos das armas nucleares.

Na Japan House São Paulo, a exposição inédita “Heiwa, um apelo de paz”, em cartaz entre 6 e 31 de agosto, reúne elementos importantes dos desdobramentos dessa história para o Japão e o mundo, a partir de um olhar poético, como um convite à reflexão sobre o valor da vida e da coexistência pacífica. A mostra inclui um poema de uma hibakusha (termo em japonês, que significa um sobrevivente da bomba), projeções de desenhos de crianças de diversos países expostas no Memorial da Paz de Hiroshima, fotografias atuais de Hiroshima e Nagasaki e um tsuru (ave de nome grou, em português) de origami - emprestado da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) - dobrado por Sadako Sasaki, uma das crianças vítima da radiação das bombas, que se tornou símbolo global de paz e esperança. A mostra também traz uma instalação inédita feita de oleandros de origami, primeiras flores a brotar em Hiroshima pouco mais de um ano após os ataques nucleares, em um solo que muitos acreditavam ter se tornado impossível de ser cultivado por décadas. Contrariando as previsões, as flores colorem a cidade até hoje durante o verão, simbolizando o desabrochar de um período de tranquilidade.

Pensando na conscientização coletiva a respeito das consequências das guerras, o Centro de Pesquisa e Formação do Sesc apresenta o curso “Hiroshima 80 anos: da tragédia aos estados de criação” nos dias 13 e 14 de agosto, das 10h30 às 18h30. Reunindo pensadores e artistas de diferentes países, o ciclo de conversas compartilha pesquisas e debates que mergulham, simbolicamente, no sentido da vida após um trauma coletivo, transitando desde o período Edo japonês (1603-1868) até os dias atuais a partir de depoimentos de hibakushas e testemunhos de visitantes do Memorial da Paz de Hiroshima. O curso contará com aulas e palestras ministradas pelo Prof. Paul Scott (professor emérito da Universidade Kansai Gaidai); Christine Greiner (professora de Comunicação e Semiótica na PUC-SP); Maria Estela Maciel (professora da Faculdade de Letras da UFMG); Manami Yasui (professora do centro de pesquisas internaciona Nichibunken, em Quioto); entre outros importantes nomes da pesquisa nacional e internacional. Para participar da atividade presencial, é necessária inscrição prévia no site do CPF Sesc, no aplicativo do Sesc ou em qualquer unidade de São Paulo, com valores de inscrição entre R$18 e R$60.

Já no Bunkyo, serão exibidos os documentários “O Senhor Morita” (2016) e “11:02 de 1945: Retratos de Nagasaki” (2014), do produtor e cineasta Roberto Fernandez, que registram os relatos de hibakushas que se tornaram residentes no Brasil após os ataques. Com depoimentos potentes de quem viveu e sobreviveu às bombas, os filmes, apresentados em parceria com o Centro Cultural Hiroshima do Brasil e a Associação Nagasaki Kenjin, revelam as mensagens de paz e esperança dos imigrantes. As exibições dos documentários acontecem no pequeno auditório do Bunkyo, em uma sessão única no dia 14 de agosto, às 14h.

Passadas oito décadas, Hiroshima e Nagasaki se reergueram como símbolos internacionais de paz, contando com memoriais, museus e atividades educativas que mantêm viva a memória de suas vítimas e clamam pelo fim das armas nucleares no mundo. Enquanto isso, do outro lado do mundo, em São Paulo, descendentes de japoneses e brasileiros transformam as memórias desse marco em atividades culturais como um alerta e um apelo pela paz.

Serviço:

Japan House São Paulo

Exposição “Heiwa, um apelo de paz”

Período: de 6 a 31 de agosto 2025

Local: Av. Paulista, 52 - São Paulo/SP

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h.

Entrada gratuita. Reservas online antecipadas (opcionais) no site.

Centro de Pesquisa e Formação do Sesc

Curso presencial “Hiroshima 80 anos, da tragédia aos estados de criação”

Período: 13 e 14 de agosto 2025

Local: R. Dr. Plínio Barreto, 285 – 4° andar – Bela Vista, São Paulo/SP

Valores e mais informações no site.

Bunkyo – Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa

Em memória aos 80 anos da Bomba Atômica e o final da guerra

Período: 14 de agosto de 2025, às 14h

Local: R. São Joaquim, 381 – Liberdade/SP (próximo ao metrô São Joaquim)

Estacionamento terceirizado na R. Galvão Bueno, 540

Entrada gratuita. Mais informações no site.