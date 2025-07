Com gol "brasileiro", Uruguai vence Peru pela Copa América Feminina

O Uruguai venceu pela primeira vez nesta edição da Copa América Feminina, disputada no Equador. Nesta sexta-feira (18), a Celeste superou o Peru por 1 a 0 no Estádio Banco Guayaquil, em Quito. A partida, válida pelo Grupo A, abriu a terceira rodada da competição.

As uruguaias somam quatro pontos em três jogos e assumiram, de forma provisória, a segunda posição da chave. Elas podem ser ultrapassadas por Chile ou Argentina, que ainda jogam nesta sexta. As peruanas, ainda sem pontos ganhos - também após três partidas - estão na lanterna do grupo e fora da briga por lugar nas semifinais. Os dois primeiros se classificam.

Três jogadoras que estiveram em campo - todas do Uruguai - atuam no Campeonato Brasileiro Feminino, transmitido ao vivo pela TV Brasil . Fefa Lacoste e Belén Aquino defendem o Internacional e Ángela Gómez é atleta do Bahia. A Celeste ainda tem Wendy Carballo, também da equipe baiana, mas que estava suspensa pela expulsão na derrota por 1 a 0 para a Argentina. A Bicolor (apelido da seleção peruana), por sua vez, é dirigida pela técnica brasileira Emily Lima, que, inclusive, comandou o Brasil por dez meses, entre novembro de 2016 e setembro de 2017.

E foi justamente uma das "brasileiras" envolvidas que decidiu o confronto em Quito. Aos 18 minutos, Aquino recebeu de Esperanza Pizarro na meia-lua, escapou da marcação e finalizou por cobertura, sem possibilidade de defesa para Savannah Madden. Quatro minutos depois, a jogadora do Inter teve a oportunidade de balançar as redes pela segunda vez, em pênalti cometido por Tifani Molina em cima de Pizarro. A atacante colorada, porém, acertou o travessão na cobrança.

As uruguaias folgam na quarta rodada e voltam a campo somente na próxima quinta-feira (24), às 21h (horário de Brasília), contra o Chile, no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, também em Quito. As peruanas encerram a participação na Copa América na segunda-feira (21), às 18h, diante da Argentina, novamente no Banco Guayaquil.