Circuito Mineiro de Dança integra o Festival de Inverno de Mariana

O Circuito Mineiro de Dança integra, entre 17 e 20 de julho, o tradicional Festival de Inverno de Mariana. O projeto leva oficinas e apresentações gratuitas à Praça Gomes Freire, ao Cine Teatro Municipal e a escolas municipais da cidade, buscando envolver todas as faixas etárias em atividades que exercitam a expressão corporal e apresentam a força e diversidade da cultura local. O projeto é viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, com patrocínio da Vale.

O Circuito, que surgiu em 2018, já passou por diversas cidades do interior mineiro, com o propósito de fortalecer as economias criativas locais e descentralizar o acesso à cultura. Ao longo da trajetória, o festival cultural itinerante já promoveu mais de 60 oficinas, 30 apresentações de comunidades locais, 14 espetáculos, entre outras atividades, que mobilizaram um público de mais de 12 mil pessoas.

Elaine Reis, idealizadora e gestora do projeto, comenta: “O Circuito Mineiro de Dança busca interiorizar políticas públicas para a dança, movimentando o mercado cultural e a economia criativa das cidades contempladas. Mais do que levar arte, o Circuito promove pertencimento, valoriza a cultura local oferecendo oportunidades para artistas e profissionais das cidades, além de promover uma experiência cultural de qualidade para moradores e visitantes”.

Em Mariana, o evento integra o Festival de Inverno, que este ano conta com o tema “Entre laços”, inspirado na Dança das Fitas, expressão folclórica do distrito Monsenhor Horta. A programação ocupa a cidade histórica e seus distritos e se estende por todo o mês de julho, com atrações locais e nacionais, como Seu Jorge e Maria Gadú. Além de Mariana, o Circuito Mineiro de Dança ainda chega neste ano em Belo Horizonte, 27 e 28 de setembro; Nova Lima, 11 e 12 de outubro; e Jeceaba, 25 e 26 de outubro.



Programação

Escolas Municipais

Quinta-feira (17 de julho)

A artista, pesquisadora e professora Nina Albergaria ministra duas oficinas na Escola Municipal Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida. A primeira, Oficina de Dança da Afeto, é voltada para crianças de 9 a 10 anos e explora noções básicas da dança, a partir de brincadeiras e canções tradicionais brasileiras. Mais tarde, na Oficina de Ballet Brincante, crianças de 6 a 8 anos são convidadas a explorar as tradições do Balé Clássico, de forma lúdica e divertida, utilizando instrumentos como bambolês, cordas e fitas de cetim.

Sexta-feira (18 de julho)

Na Escola Municipal Monsenhor José Cota, alunos acima de 12 anos vão poder experimentar técnicas e fundamentos da cultura Hip Hop e suas vertentes, na Oficina de Danças Urbanas, ministrada por Giovanne Silva. O dia também conta com a Oficina Dance Comigo Vem, voltada para todas as idades, com uma introdução aos ritmos populares brasileiros. Já na parte da tarde, além da oficina de Danças Urbanas, a Oficina Vem pra Roda, ministrada por Ingrid Ribeiro, propõe o corpo como território de reconexão com a ancestralidade.

Cine Teatro Municipal Mariana

Quinta-feira (17 de julho)

O local sedia um bate-papo voltado para artistas e produtores culturais, discutindo as dificuldades da gestão cultural periférica e o papel de políticas públicas. Mais tarde, também conta com a Oficina de Dramaturgia e Encenação Criativa, voltada para artistas cênicos. A atividade trabalha a dramaturgia a partir de memórias do cotidiano e da ressignificação de objetos do dia a dia.

Sexta-feira (18 de julho)

O grupo de Belo Horizonte Kiki Favela Ball apresenta os fundamentos da vogue old way e da vogue femme em duas oficinas, valorizando a história da cultura ballroom.

Sábado (19 de julho)

Realizada pelo próprio Circuito Mineiro de Dança, a Oficina da Escrita à Produção de Projetos Culturais convoca artistas, produtores, professores e agentes culturais que desejam tirar ideias do papel.

No local, a Cia Fusion de Danças Urbanas também apresenta o espetáculo “Solos da Rua”, com solos de diferentes danças urbanas: breaking, krump, locking, popping e hip hop — em que cada intérprete leva ao palco um pouco de sua história.

Praça Gomes Freire

A Praça Gomes Freire é palco para a efervescência e a diversidade da dança em Mariana. Na quinta-feira, o local é palco para apresentação de alguns grupos da cidade: Estúdio de Dança AmarElo, Flash Boy Crew e Baile Charme Ébano.

Grupos de Belo Horizonte também chegam na cidade nos próximos dias proporcionando espetáculos e oficinas. No sábado, o público pode participar da Oficina Danças Urbanas, oferecida pela Cia Fusion de Danças Urbanas, e no domingo, a Cia dos Anjos fecha a programação com o espetáculo “Segue o Jogo”, que promete encantar todas as idades.





Serviço: Circuito Mineiro de Dança

Quando: 17 a 20 de julho

Inscrições para as oficinas: https://www.even3.com.br/circuito-mineiro-de-danca-mariana-605636/

Nota: atividades nas escolas são voltadas para os alunos e não necessitam de inscrição



Quinta-feira

Local: Escola Municipal Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida

8h30 - Oficina de Dança Afeto, com Estúdio de Dança AmarElo

10h - Oficina de Ballet Brincante, com Estúdio de Dança AmarElo

Local: CineTeatro Municipal Mariana

15h - Bate-Papo Gestão Cultural Periférica, com Sartre

16h30 - Oficina Dramaturgia e Encenação Criativa, com Sartre

Local: Praça Gomes Freire

19h - Apresentações de grupos de dança de Mariana



Sexta-feira

Local: Escola Municipal Monsenhor José Cota

8h - Oficina de Danças Urbanas, com Grupo de Dança Entre no Ritmo

9h - Oficina Dance Comigo Vem, com Grupo de Dança Na Quebrada

13h - Oficina de Danças Urbanas, com Grupo de Dança Entre no Ritmo

14h - Oficina Vem pra Roda: Danças Populares Brasileiras, com Projeto Baú Recontando

Local: CineTeatro Municipal Mariana

16h - Oficina Vogue Old Way, Kiki Favela Ball

17h - Oficina Vogue Femme, com Kiki Favela Ball

Local: Praça Gomes Freire

19h - Apresentação Kiki Favela Ball





Sábado

Local: CineTeatro Municipal Mariana

10h - Oficina Produção Cultural

19h30 - Apresentação Solos da Rua, com Cia Fusion de Danças Urbanas

Local: Praça Gomes Freire

15h - Oficina Danças Urbanas, com Cia Fusion de Danças Urbanas





Domingo

Local: CineTeatro Municipal Mariana

11h - Oficina Danças Urbanas: História, Cultura e Movimento, com Cia dos Anjos

Local: Praça Gomes Freire

16h - Apresentação Segue o Jogo, com Cia dos Anjos