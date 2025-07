Seleção masculina de vôlei mira ponta da 1ª fase da Liga das Nações

A seleção masculina de vôlei ainda tem dois compromissos antes do fim da participação na primeira fase da Liga das Nações. Neste sábado (19), às 3h30 (horário de Brasília), os brasileiros medem forças com a Turquia. No domingo (20), às 2h30, a equipe comandada por Bernardinho enfrenta a Alemanha. Os dois jogos ocorrem em Chiba, no Japão.

Após dez rodadas, o Brasil é o único time já garantido nas quartas de final além da China, que será a anfitriã do mata-mata, na cidade de Ningbo. A seleção verde e amarela lidera a primeira fase com nove vitórias e uma derrota, seguida pela Itália (oito triunfos e dois reveses). Os oito primeiros colocados vão à etapa seguinte da competição.

A classificação antecipada às quartas foi assegurada com a vitória por 3 sets a 0 sobre o Japão, na madrugada desta sexta-feira (18), em Chiba. As parciais foram de 25/2, 25/23 e 28/26. O central Flávio, com 14 pontos, e o oposto Alan, com 11, foram os destaques do triunfo, marcado pela eficiência brasileira na rede. Foram 11 pontos de bloqueio contra quatro dos rivais. Flávio, com seis pontos no fundamento, comandou o bom desempenho.

>> Siga o perfil da Agência Brasil no Instagram

Tanto Flávio como Alan, aliás, foram poupados por Bernardinho da lista de relacionados para o duelo com a Turquia. Eles, porém, podem retornar ao time contra a Alemanha. O ponteiro Maicon e o central Thiery, que ficaram fora do confronto diante do Japão, estão novamente à disposição do treinador.

O Brasil divide com França e Polônia o posto de país que mais vezes alcançou o mata-mata da Liga das Nações masculina. Nas sete edições anteriores, a equipe chegou às quartas em seis ocasiões. A seleção ficou com o título em 2021, quando superou os poloneses na final, em Rimini, na Itália. Flávio, Alan, o líbero Maique e o ponteiro Lucarelli, que integram o elenco atual, estiveram naquela conquista.