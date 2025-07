Flávio Jordão realiza pouso de wingsuit dentro do Allianz Parque

O atleta brasileiro de wingsuit Flávio Jordão executou um pouso de alta precisão dentro do Allianz Parque, em São Paulo. O feito aconteceu durante uma das etapas do evento global Nitro Circus.

Saltando de um helicóptero a uma altitude de 600 pés (aprox. 183 m), um ponto crucial que exigiu precisão máxima em todas as fases do voo, Jordão navegou no céu noturno da capital paulista com seu wingsuit, um equipamento que o transforma em uma espécie de esquilo voador humano, e finalizou o voo com um pouso controlado dentro do estádio, perante um público de mais de 36 mil pessoas que acompanhavam o espetáculo do Nitro Circus.

A inclusão de um salto de wingsuit noturno com pouso em um local confinado como o Allianz Parque foi inédito no Nitro Circus. O evento é conhecido por reunir os maiores talentos dos esportes de ação e por desafiar constantemente os limites do possível em FMX, BMX, Skate, Scooter e outras disciplinas.

Para Flávio Jordão, a participação no Nitro Circus e a realização deste salto representam a culminação de uma carreira dedicada aos esportes radicais. "Foi a realização de um sonho. Sempre gostei de skate, bike, motocross, esportes radicais. É como se eu tivesse feito tudo para chegar nesse momento", declara o atleta.

O convite para essa participação surgiu por meio de conversas sobre a possibilidade do voo noturno com Fred Kyrillos, atleta de Freestyle Motocross do evento. Após a apresentação de seu currículo e vídeos de voos noturnos anteriores, a proposta de Jordão foi aprovada pela produção do Nitro Circus. "Mais de 36 mil pessoas no solo esperando pousar", relata Flávio.

Os desafios técnicos e logísticos para este salto foram imensos. Pousar um wingsuit de base jump em um estádio, um local com ventos e temperaturas que podem variar drasticamente em relação ao exterior, exigiu uma preparação minuciosa e o envolvimento de uma grande equipe.

Ainda segundo o atleta, o salto permitia pouso com ventos de até 10km/h, mas o maior desafio era a inexistência de pouso alternativo: "Não tinha como errar, a partir do momento que saía do helicóptero".

O processo para obter as autorizações necessárias também foi complexo, envolvendo uma extensa lista de documentos exigida pelo próprio Allianz Parque, além do NOTAM (Notice to Airmen), seguros, currículo dos atletas e autorizações da prefeitura, Secretaria de Esportes e Secretaria de Turismo. A equipe de solo foi fundamental, inclusive utilizando métodos criativos como o lançamento de bexigas de gás hélio e observando a fumaça dos shows de moto para avaliar o comportamento do vento dentro do estádio e garantir a segurança.