Exposição “Legado Suíço Brasileiro na Amazônia” será inaugurada em Manaus

Após percorrer importantes capitais brasileiras como Brasília, Porto Alegre, São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro, Nova Friburgo e Natal, a exposição “Legado Suíço Brasileiro na Amazônia: arte, ciência e sustentabilidade” chega a Manaus no dia 1º de agosto, data em que se comemora a Festa Nacional da Suíça. A mostra ficará em cartaz até 14 de setembro de 2025, na Pinacoteca do Palacete Provincial, com entrada gratuita.

A curadoria interinstitucional da exposição é assinada por Lani Goeldi, que também estará presente na abertura oficial do evento. Lani é bisneta do naturalista suíço Emílio Goeldi (1859–1917), e atua como curadora, presidente da Associação Artística Cultural Oswaldo Goeldi e pesquisadora do legado da família Goeldi, dedicando-se há décadas à preservação e divulgação dessa importante trajetória para a história da ciência e da arte no Brasil.

A mostra destaca o legado científico de Emílio Goeldi, pioneiro nas discussões sobre biodiversidade na Amazônia, e o trabalho artístico de seu filho, o gravador expressionista Oswaldo Goeldi (1895–1961). Combinando arte, ciência e sustentabilidade, a exposição convida o público a refletir sobre a importância da preservação da Amazônia, especialmente em um momento em que o Brasil se prepara para sediar a COP 30 em Belém, coração da floresta.

Instituições brasileiras e suíças apoiam essa itinerância como um esforço conjunto para celebrar a contribuição de Emílio Goeldi, que fundou as bases do Museu Paraense Emílio Goeldi, a mais antiga instituição científica da Amazônia, com um acervo formado por extensas expedições e pesquisas desenvolvidas na região.

A realização da mostra em Manaus reafirma o compromisso com a valorização da memória científica e artística, reforçando o papel da cooperação internacional na promoção de um futuro mais sustentável para a floresta e seus povos.

Serviço:

O quê: Exposição Legado Suíço-Brasileiro na Amazônia: arte, ciência e sustentabilidade



Quando: de 01/08 a 14/09/2025



Onde: Pinacoteca do Palacete Provincial – Praça Heliodoro Balbi, s/n, Centro – Manaus/AM



Entrada: gratuita