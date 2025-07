Coolab lança sua 1ª campanha institucional com artistas

A COOLAB, reconhecida por sua atuação no empresariamento artístico e marketing de influência, celebra sete anos e lança campanha institucional que reforça o posicionamento como agência multifacetada. Com o mote “O que a COOLAB faz?”, o filme apresenta seus talentos, como Bruna Marquezine, Fernanda Paes Leme, Rodrigo Lombardi e Sasha Meneghel.

A peça audiovisual destaca a amplitude dos serviços prestados pela agência e o papel estratégico que ela adota na comunicação para marcas e figuras públicas. De maneira leve e bem-humorada, são apresentados os serviços oferecidos pela COOLAB, incluindo planejamento estratégico, relações públicas, gestão de mídias sociais, assessoria de imprensa e business intelligence. O filme tem como cenário a própria sede da agência; a narrativa se passa em um dia típico de trabalho da empresa e conta, além das personalidades já mencionadas, com Camila Coelho, Fabiana Justus, Isa Scherer, João Guilherme, Mariana Goldfarb, Mica Rocha e Romulo Estrela. O vídeo está disponível neste link.

“Criamos um conceito que parte do olhar criativo do nosso time de colaboradores, aliado ao repertório e à potência dos nossos talentos, para contar de forma autêntica tudo o que a COOLAB é. A ideia foi construir uma narrativa impactante, que foge da comunicação institucional tradicional e reforça o que nos move: conexões com propósito e imaginação”, explica Juliana Montesanti, cofundadora da agência.

“Fundamos a COOLAB há sete anos, e ao longo desse tempo crescemos e expandimos nossa atuação no mercado não apenas para figuras públicas, mas também para grandes marcas. A campanha também celebra o rebranding da COOLAB, com uma nova identidade visual e maior foco no gerenciamento artístico”, explica Kauê Lombardi, sócio-fundador da agência.

“Na COOLAB, adoramos conectar gente criativa com marcas que desejam gerar impacto. Atuamos como uma espécie de ‘matchmaker’, promovendo encontros entre talentos e empresas — das consolidadas às que estão começando — para cocriar projetos de comunicação e branding que se destacam. Nosso compromisso é fazer acontecer, com ideias originais, estratégia e objetividade”, complementa Martin Maggio, sócio da agência.

Aline Gotschalg, Angélica Silva, Carla Ortiz, Carol Jannini, Carol Priante, Chris Francini, Elisa Zarzur, Flávia Mascarenhas, Giovanna Lancellotti, Lu Ferreira e Manuela Xavier também integram a campanha, que foi veiculada em redes sociais e mídia impressa.

Ficha Técnica – Campanha

Direção geral: Juliana Dourado e Henrique Reis Roteiro: Antonia Petta Produtora: Estúdio Carne Vídeo e direção de cena: Marlon Bambrilla Montagem: Ricardo Pompeu Assistente de direção: Lúcia Kalies Executiva de pós-produção: Clarissa Pellegrini Making of: Luiz Castro Gaffer: Fernando Lima Assistentes de iluminação: Ádima Macena e Vitor Tavares Assistente de câmera: Vitor Santos Cenografia: Carla Rodrigues Beleza: Rodrigo Costa, Luisa Campara, Mauro Marcos, Roger Fagan, Rodolfo Almeida, Michele Reis Assistentes de beleza: Rodolfo Coordenação logística talentos e set: As Meninas Produções (Barbara Bicudo e Julia Morelli) Produção logística de talentos: Maryana Ribeiro Contra-regra: Igor dos Santos e Leandro Gomes