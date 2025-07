Deputado Pedro Fernandes entrega implementos agrícolas para Castanheiras e reforça apoio ao produtor rural

O município de Castanheiras recebeu novos implementos agrícolas destinados à Secretaria Municipal de Agricultura. A entrega foi viabilizada por meio de articulação do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD), em atenção a um pedido conjunto do vereador Romário Leoner (MDB), do ex-secretário e agricultor Ademar Bezerra, de Gean Ferrari e de Sidinei Eliezer, presidente da Coaprujar (Cooperativa Agropecuária dos Produtores Rurais de Jardinópolis).



Os equipamentos entregues incluem uma carreta agrícola basculante, um distribuidor de calcário, uma grade niveladora e um perfurador de solo com três brocas. Com essa nova estrutura, o município passa a contar com mais ferramentas para impulsionar a produção no campo, contribuindo com o desenvolvimento sustentável da região.



A solenidade de entrega foi realizada na Câmara Municipal, com apoio do presidente da Casa, vereador André de Oliveira (PP), e contou com a presença de lideranças locais, autoridades e produtores. Também participaram o prefeito Cícero Godoi e o secretário municipal de Agricultura, Clóvis Beto.



Durante o evento, o deputado Pedro Fernandes ressaltou que investir na agricultura é uma forma concreta de valorizar quem trabalha e produz no interior. “O produtor rural é essencial para a economia de Rondônia. Esses implementos representam mais eficiência no campo, mais produção e mais oportunidades para as famílias que vivem da agricultura”, afirmou.



Pedro Fernandes agradeceu a parceria com a gestão municipal, a colaboração das lideranças envolvidas e reafirmou seu compromisso com o fortalecimento do setor rural. “Seguiremos atentos às demandas dos municípios e buscando caminhos para apoiar quem faz a diferença no dia a dia do nosso estado”, concluiu.





Texto: Ivan Lara | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar