Deputado Delegado Lucas solicita recuperação de rota alternativa entre Buritis e Jaci Paraná

Com o objetivo de garantir mobilidade, segurança e o escoamento da produção em Rondônia, o deputado estadual Delegado Lucas (PP) apresentou indicação ao Governo do Estado solicitando a recuperação urgente do trecho da rodovia que liga o município de Buritis ao Distrito de Jaci Paraná, passando por Rio Pardo, por meio da RO-460 e sua continuidade pela Linha 67.



A solicitação encaminhada ao poder executivo e ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) destaca a importância estratégica da via como rota alternativa entre o interior do estado e a Capital, Porto Velho, especialmente em virtude das constantes manutenções e interrupções na Ponte sobre o Rio Candeias, que comprometem o tráfego e impactar economicamente toda a região.



“O nosso estado não pode depender de uma única via de acesso à capital, hoje a BR-364. Essa rota pela RO-460 e Linha 67 é totalmente viável, e precisa ser tratada com a devida atenção. Estamos falando do direito de ir e vir da população, e da sobrevivência de muitos produtores rurais”, afirmou o deputado.



A indicação ressalta ainda que a falta de infraestrutura nesse trecho tem causado sérios transtornos, especialmente para os produtores rurais, que enfrentam dificuldades para transportar suas mercadorias. De acordo com o deputado, essa rodovia, se devidamente recuperada, será fundamental para a circulação de cargas agrícolas, pecuárias e madeireiras, que movimentam a economia do Vale do Jamari.



Entre as medidas solicitadas estão a recuperação completa da estrada, a implementação de sinalização adequada e campanhas de divulgação da rota alternativa, garantindo segurança e orientação aos motoristas. O trecho a ser recuperado começaria em Buritis, seguindo pela RO-460, passando ainda por por Rio Pardo e continuando pela Linha 67 até Jaci Paraná, onde se conecta à BR-364.



“O papel do estado é garantir mobilidade e infraestrutura para o desenvolvimento regional. Essa via alternativa precisa sair do papel e se tornar uma solução real e segura para a população”, completou Lucas.







Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO