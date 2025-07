Tattoo Week participa do Show Viva Cazuza com tattoos grátis

Nesta sexta-feira, 11 de julho, a Tattoo Week, um dos maiores festivais de tatuagem e piercing do mundo, marcará presença no tradicional SHOW VIVA CAZUZA, que será realizado no Circo Voador, no Rio de Janeiro. O evento, que celebra o legado de um dos maiores nomes da música brasileira, contará com a apresentação do cantor Ney Matogrosso, a partir das 20h.

Como parte da homenagem, a Tattoo Week promoverá uma série de ações para celebrar Cazuza e aproximar ainda mais o público de sua obra:

As 30 primeiras pessoas que comparecerem ao evento e visitarem o estande da Tattoo Week receberão uma tatuagem gratuita.





Durante o show, será realizada uma intervenção artística ao vivo em forma de grafite, feita por artistas visuais e tatuadores, que também são jurados oficiais da Tattoo Week: Ink Mali, Raul Guerra e Rick Rodrigues. A obra será posteriormente doada à Fundação Viva Cazuza, como forma de reconhecimento e respeito à trajetória do artista.



“Cazuza sempre representou liberdade, atitude e intensidade. Tudo o que a tatuagem também expressa. Levar essa linguagem para o tributo é uma forma de manter sua essência viva e pulsante”, afirma Esther Gawendo, diretora-executiva da Tattoo Week.

Além disso, a Tattoo Week está promovendo uma ação cultural para selecionar cinco fãs de Cazuza (com direito a um acompanhante cada) para vivenciar essa experiência.

Para participar:

Os interessados devem comentar no post oficial da Tattoo Week no Instagram, explicando por que merecem viver essa noite especial. Podem compartilhar histórias, emoções, lembranças ou trechos de músicas que tenham marcado suas vidas.

As cinco respostas mais inspiradoras receberão:

Dois ingressos para o evento;





Uma flash tattoo exclusiva realizada no estande da Tattoo Week durante o show.



Os comentários podem ser enviados até o dia 09/07, às 18h, e os nomes dos selecionados serão divulgados no mesmo dia, às 20h.



Importante: a Tattoo Week será responsável pela entrega dos ingressos, mas os custos com transporte e hospedagem (caso necessários) são de responsabilidade dos contemplados.