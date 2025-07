Segundo semestre de 2025 tem agenda de shows diversificada

Segundo estimativa feita pela Associação Brasileira de Promotores de Eventos (Abrape) e divulgada pelo portal Mercado e Eventos, o setor deve movimentar mais de R$ 141 bilhões em 2025, registrando um aumento de 8,4% em comparação com o ano anterior. Um dos fatores apontados como motor para esse crescimento é o retorno dos festivais de música.

Para o segundo semestre, Angelo Bimbato, CEO da BuyTicket, afirma que o line-up de festivais é diverso, com diferentes gêneros musicais, atendendo a um público que vai do rock e pop internacional até os ritmos sertanejos e a música popular brasileira (MPB).

“No rock e pop, o Brasil recebe gigantes como Linkin Park, Avenged Sevenfold, Green Day, Oasis, Dua Lipa e Katy Perry, nomes que movimentam fãs de diferentes gerações e estilos, mas principalmente refletindo a tendência de nostalgia do mercado, colocando os holofotes em artistas dos anos 2000”, detalha.

Já entre os festivais voltados ao sertanejo e à música nacional, o especialista destaca eventos como Barretos, Jaguariúna e Caldas Country. Ele também menciona festivais de grande porte, como o Rock The Mountain, The Town e I Wanna Be Tour, que reúnem diferentes estilos musicais.

“O mercado de eventos no Brasil reflete um momento positivo e de grande potencial para o setor. Esse crescimento é uma confirmação da retomada e expansão do entretenimento ao vivo, com mais pessoas buscando experiências presenciais em shows, festivais e eventos culturais, principalmente pós pandemia e desenvolvimento de novos hábitos e valorização de experiências de entretenimento”, acrescenta.

Cenário dos festivais no país

O último Mapa dos Festivais apontou a realização de 402 festivais no Brasil em 2024. Desse total, 364 chegaram a acontecer (um aumento de 20% em relação a 2023), enquanto 29 foram cancelados e 9, adiados. As informações são da Billboard.

Segundo Angelo, os dados levantados pela pesquisa evidenciam o cenário promissor que o mercado de entretenimento vive atualmente no país. Ele destaca ainda que, com o setor mais aquecido, há um estímulo natural à inovação e à melhoria contínua dos serviços, o que beneficia tanto os consumidores quanto os organizadores de eventos.

“Esse aumento também reforça a importância de oferecer soluções seguras e eficientes de compra e revenda de ingressos, garantindo que o público possa aproveitar esses eventos sem preocupações com fraudes ou dificuldades na hora da aquisição”, acrescenta.

Para quem ainda não adquiriu ingressos para grandes shows que devem ocorrer ainda este ano, o profissional destaca alguns pontos que merecem atenção:

Plataformas confiáveis e seguras costumam ser aquelas com sistemas de compra transparentes e reconhecidas no mercado;

Datas de pré-venda e venda oficial geralmente são anunciadas com antecedência, e algumas plataformas oferecem cadastro prévio, facilitando o acesso aos ingressos assim que as vendas são liberadas;

Compra de terceiros não autorizados, como em grupos informais, redes sociais ou mensagens diretas, tende a envolver riscos maiores, incluindo golpes ou ingressos falsos;

Plataformas com suporte e atendimento ágil podem contribuir para uma experiência mais tranquila, oferecendo ajuda antes e depois da compra, caso surjam dúvidas ou imprevistos.

Para mais informações, basta acessar o site oficial da BuyTicket: https://buyticketbrasil.com/