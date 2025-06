Grupontapé oferece oficina gratuita de radionovela

As radionovelas, que marcaram a ‘Era de Ouro do Rádio’ no Brasil, nas décadas de 1940 e 1950, serão tema da próxima atividade promovida pelo Grupontapé, companhia de teatro de Uberlândia-MG: a oficina ‘Radionovela – Expressão Imaginativa da Voz’, que será realizada entre os dias de 7 e 11 de julho, em formato on-line.

As inscrições já estão abertas e terminam na próxima quarta-feira (2), e podem ser feitas por meio do link disponível no perfil @grupontape, no Instagram. São 30 vagas, que serão preenchidas por ordem de inscrição e confirmação.

O conteúdo parte da experiência do Grupontapé com a produção da radionovela Alma Ferida que tem texto de Magda Santos. Lançada em 2010 e transmitida pela Rádio Educadora de Uberlândia, a obra, também disponível no YouTube do grupo, serviu como base para a metodologia aplicada na oficina.

Desde sua primeira versão, a oficina tem percorrido diferentes territórios e formatos. Em 2021, teve edição on-line, atendendo participantes de diversos estados. Em 2024, foi realizada a primeira versão presencial em Uberlândia, reunindo participantes de diferentes perfis e formações.

Agora, a oficina volta ao formato on-line, com o objetivo de democratizar novamente a participação de pessoas de qualquer lugar do Brasil.

‘As radionovelas são atemporais. Elas evocam emoções, despertam a imaginação e mantêm viva uma parte importante da história da comunicação brasileira. E, além disso, são uma ferramenta potente para quem deseja desenvolver sua expressão, seja profissionalmente ou por puro prazer’, afirma a atriz e oficineira do projeto, Kátia Lou, co-fundadora do Grupontapé.

O projeto ‘A CULTURA E O AMANHÃ - CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO’ é patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, tendo sido selecionado na ‘Chamada Instituto Cultural Vale 2022’, que contemplou 41 projetos de 21 estados e do Distrito Federal.

A iniciativa também conta com o apoio de importantes parceiros: Terminal XXXIX de Santos S.A., Denso Máquinas Rotantes do Brasil Ltda, Companhia Ferroligas Minas Gerais – Minasligas, Usina Uberaba S/A, Maqnelson Agrícola Ltda, Nativa Agronegócios & Representações Ltda e TS Tech Brasil Ltda.

A obra

A obra, ambientada nos anos 1950, segue os passos de Carmem Laurence, uma atriz que, após um desgosto amoroso, busca recomeçar a vida. Com humor, emoção e todos os elementos do melodrama clássico — vozes, efeitos sonoros e trilhas —, a produção foi o ponto de partida para que o grupo transformasse essa vivência em uma metodologia de ensino sobre expressão vocal, criação artística e dramaturgia sonora.

Para quem é?

A oficina é destinada a todos os interessados e a profissionais, de qualquer lugar do Brasil, maiores de 18 anos, que utilizam da sua expressão vocal em seu trabalho e/ou trabalha e ensina em grupos que utilizam da voz para suas atividades, sendo eles: professores (as), educadores (as), gestores (as) e condutores (as) de grupos pedagógicos e/ou artísticos, artistas e interessados no tema do uso da voz.

‘É uma excelente oportunidade tanto para quem atua profissionalmente com a voz — como professores, artistas, comunicadores, podcasters e facilitadores —, quanto para quem tem interesse, curiosidade ou mesmo afeto pela linguagem das radionovelas, pela contação de histórias e pela arte sonora’, sugere Katia Lou.

O conteúdo combina teoria e prática. São abordados temas como a história das radionovelas, técnicas de respiração, dicção, criação de personagens, estrutura de cenas e uso expressivo da voz.

As aulas serão on-line, com atividades síncronas e assíncronas. Recomenda-se que os participantes organizem um ambiente silencioso para acompanhar os encontros.

Quem participar de, no mínimo, 70% das atividades recebe certificado.

Serviço:

O quê: Oficina ‘Radionovela – Expressão Imaginativa da Voz’

Realização: Grupontapé; Escola Livre do Grupontapé; Ministério da Cultura, Governo Federal do Brasil, União e Reconstrução

Quando: 7 a 11 de julho, das 19h às 22h (aulas on-line – síncronas e assíncronas)

Inscrições: Até 2 de julho, pelo link disponível no Instagram @grupontape

Vagas: 30 (com confirmação obrigatória após inscrição)

Certificado: 70% de participação mínima