Imigração japonesa celebra 117 anos de história e amizade

A celebração dos 117 anos da imigração japonesa no Brasil ocorre neste 18 de junho, data em que o navio Kasatu Maru aportou em Santos, em 1908, trazendo o primeiro grupo de imigrantes japoneses oficialmente registrados no país. Esta relação começou em 1895, quando foi assinado o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre o Brasil e o Japão. Em comemoração aos 130 anos deste feito, 2025 foi eleito “Ano do Intercâmbio da Amizade Brasil-Japão”, fortalecendo os laços de amizade, cultura e colaboração entre os países.

Atualmente, o Brasil abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão, com uma estimativa de mais de 2 milhões de japoneses e seus descendentes. Outro fator que ratifica a consolidação desta relação é o comércio bilateral entre ambos os países que, em 2024, atingiu US$ 11 bilhões, segundo dados da ApexBrasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos.

Essa presença é refletida também na procura por espaços e instituições dedicados à preservação e disseminação da cultura nipônica, como o Museu Histórico da Sociedade Japonesa, sediado no mesmo prédio do Bunkyo (Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social), no bairro da Liberdade; o Museu da Imigração, no bairro da Mooca; e a Japan House São Paulo, sediada na Avenida Paulista. Outros locais simbólicos da capital paulista também mantêm o legado nipônico vivo, como o bairro da Liberdade, o Pavilhão Japonês do Parque Ibirapuera e o Bosque das Cerejeiras no Parque da Carmo, que todos os anos recebe a florada das sakuras, como são chamadas as fores da cerejeira em japonês, em eventos tradicionais.

Nesse contexto, a Japan House São Paulo, que completou 8 anos em 2025, é uma das principais instituições contemporâneas responsáveis pela difusão da cultura japonesa atual no país, por meio de exposições, palestras, experiências gastronômicas, atividades educacionais, entre outras. A instituição já apresentou mais de 50 exposições inéditas e atingiu o marco de 4 milhões de visitantes desde a abertura.

Focado na trajetória histórica da comunidade japonesa, o Museu Histórico da Sociedade Japonesa, que integra o prédio do Bunkyo, possui um acervo de mais de 97 mil itens, entre documentos, fotografias e objetos que ajudam a contar a trajetória nipônica até o Brasil, destacando desde os primeiros assentamentos rurais da comunidade até suas consolidações urbanas. Já o Museu da Imigração preserva não apenas a memória da imigração japonesa como a de outros povos que construíram a história do Brasil com exposições, acervos interativos e experiências sensoriais. Ambos possuem papéis importantes na preservação das diferentes culturas que constroem a identidade brasileira.

As Festas das Cerejeiras, no Parque do Carmo e no Pavilhão Japonês no Parque do Ibirapuera também reforçam, anualmente, os laços entre brasileiros e japoneses, mantendo a cultura viva e em constante transformação, reafirmando que os valores construídos por gerações seguem fundamentais para enriquecer, ainda mais, a diversidade cultural brasileira.

Serviço:

Japan House São Paulo

Avenida Paulista, 52 – Bela Vista, São Paulo

Terça a sexta, das 10h às 18h; Sábados, das 9h às 19h; Domingos e feriados, das 9h às 18h

Mais informações no site

Museu Histórico da Sociedade Japonesa – Bunkyo

Rua São Joaquim, 381 – Liberdade, São Paulo

De Terça a domingo, das 10h às 17h

Mais informações no site

Museu da Imigração

Rua Visconde de Paraníba, 1316 – Mooca, São Paulo

Terça a sábado, das 9h às 17h; Domingo, das 10h às 17h

Mais informações no site

Pavilhão Japonês (Pq. Ibirapuera)

Av. Pedro Álvares Cabral – Portão 10 – Parque Ibirapuera, São Paulo

Sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h

Mais informações no site

Bosque das Cerejeiras (Parque do Carmo)

Av. Afonso de Sampaio e Sousa, 951 – Itaquera, São Paulo

Segunda a domingo, das 5h30 às 20h

Mais informações no site